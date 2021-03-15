6名客連掏「一物」！外送員慘被KO 同行秒懂：差點崩潰
編輯中心/綜合報導
2021-03-15 23:05:27
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。不過，就有一名外送員指出，某天送餐時竟連續遇到6名顧客都給千元鈔票付款，讓他崩潰直喊「是想搞死誰啦！」
原PO於臉書社團《外送員的奇聞怪事》上發文，其於內文不滿直喊「人客呀！明明就點了少少的幾百塊錢，卻一直給千鈔是想搞死誰啦！」他透露某天送餐時，本來身上的百元鈔票有3000元，卻連續遇到6名顧客都給千元鈔票付款，「我直接被Ko！直接強迫拉休，浪費時間跑去ATM換鈔」。貼文一曝光，不少同行紛紛留言，「做正職常常遇到客人買501元商品，然後拿1000元找」、「我是百鈔多到爆...還會刻意藏伍佰起來不給客人看到全找一百，我的客人都給散鈔，害我存錢還要存百鈔進去」、「我遇過連續11個千鈔，差點崩潰」、「要給大鈔沒關係，事先傳訊息講我都可以接受！」、「習慣就好，讓你更不爽的是下雨天送到公寓五樓，等他拿錢給你等了一會」。但亦人抱持不同看法，直言「我超愛千鈔」、「總比都是零錢來得好吧」、「總比給你一堆銅板好」；甚至有內行分享訣竅，「取餐時可以跟其他同事換啊」、「看到不夠取餐問下能不能換錢，通常是可以的」、「我都去彩卷行換百鈔 XD」、「去超商就可換了，有禮貌的問，都會給換」。（編輯：陳雅雲）