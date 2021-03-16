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女叫去冰飲料外送！店員貼心「1舉動」竟被客訴：很氣欸

編輯中心/綜合報導

2021-03-16 12:23:10

▲台人喜愛喝手搖飲，但就有老饕透露，喝手搖飲時「這4種配料」不要再加了，因為這些配料裡的成分大多都是一些添加劑，喝多了只會對身體造成負擔。（示意圖／翻攝自PhotoAC）
▲客人點購去冰飲料，店員貼心「1舉動」反被客訴。（示意圖／翻攝自PhotoAC）
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸，甚至有越來越多人投入外送行業。不過，近日一名飲料店員在臉書社團《爆怨公社》提到，客人點購去冰飲料，他貼心「1舉動」反被客訴，貼文引發網友兩派論戰。
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原PO表示，有客人叫外送點了一杯「蜂蜜冰茶」，並要求去冰、加珍珠，顧客收到時卻因為有冰塊，以「收到沒去冰」為由申請退款。他難過地說「看到這個真的很氣欸！我接外送的單，如果是去冰的飲料，都會加幾顆冰塊，防止送到客人手上變常溫的，連這樣也被客訴？」氣得直呼「那我下次不放冰塊了，送到客人手上變常溫的，是不是又要被客訴一次？」無法理解為何遇到這種客訴，外送平台也能通融對方。
▲客人點購去冰飲料，店員貼心「1舉動」反被客訴。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲客人點購去冰飲料，店員貼心「1舉動」反被客訴。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
貼文意外釣出許多習慣喝「去冰」飲料的網友反駁「身為一個不愛冰塊的，我覺得放到常溫也沒關係，但我就是不要冰塊」、「有些人就是不能喝冰的」、「其實我都預估好送來會變常溫的」、「去冰就是不要有冰塊啊！我只要看到飲料有冰塊，我真的會炸掉」、「其實，點去冰的客人就是為了要喝常溫」、「人家要喝原味的飲料，不想喝冰塊融化都是水的飲料，所以才點去冰，阿你給人家加冰塊，人家當然會生氣給你負評」。
不過，有網友提出建議「以後要說『完全去冰』，不然還是有店家會放冰塊的」、「有分『去冰』跟『完全去冰』，很多人不知道」，其他網友則紛紛回應「要去冰為什麼不點蜂蜜茶，然後要點蜂蜜冰茶」、「點什麼就做什麼吧，你幫他多想得到的是投訴」、「就是有這種奧客，故意鑽漏洞喝免費吧」。（編輯：賴詠璿）
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