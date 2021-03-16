巴塞隆納空拍照美炸！網喊「不用羨慕」：高雄也很方正
編輯中心/綜合報導
2021-03-16 14:46:38
台灣的街景與市容是許多民眾心裡的痛，之前就有網友討論「台灣的落後感來自於哪裡？」不少人都認為是市容。而就有位網友分享了西班牙巴塞隆納的空拍照，超方正的城市規劃讓人看得讚嘆不已。不過有網友指出，其實高雄當初建設也是十分方正，並附上照片證明，引發熱議。
有位網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，笑稱「這個城市的規劃者是不是有強迫症..」，隨即標註了「巴塞隆納」的關鍵字，並附上一張照片。照片中可以看見市區的高樓櫛比鱗次，街道規劃得井井有條，宛如方正的棋盤，又像是電腦內的主機板一樣精細有秩序，人造的城市建築看起來卻有種大自然的韻律美感。驚艷的網友紛紛在底下留言回覆說，「好舒服的國家」、「真的美啊」、「舒服。但路痴應該很痛苦」、「療癒」、「我玩模擬城市也是這樣蓋」、「非常有美感」、「這才是真的有規劃」、「猛一看我還以為是CPU呢」。不過有網友指出，「其實高雄也是這樣的設計模式」，更附上了一張高雄街道的遠景照，果然也大致看得出方正的格局。贊同的網友認為，「你可以不用羨慕外國人，其實台灣的台南跟高雄都是這樣的設計模式」、「高雄市區就是棋盤式的規劃，最有名的就是一心路到十全路，東西向找對就不太容易迷路，路又大條又直」。但還是有網友覺得台灣街景仍有進步空間，「台灣的規劃者根本呵呵」、「這樣的規劃設計很不錯呀～台灣需要跟進」、「台灣都東一塊西一塊」、「這才是正常的城市，相比台灣沒考量通風，整個城市都很臭，還超醜、還有鐵皮屋，整個市容很落後」。（編輯：倪浩軒）