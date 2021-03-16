沐浴乳慘輸！他一用愛上「省錢神物」：每天急著回家洗澡
編輯中心/綜合報導
2021-03-16 15:09:17
忙碌一天回到家後，洗熱水澡可謂一大享受，一整天的疲憊感也能跟著散去，不過洗澡的時候，你習慣使用哪一種清潔用品呢？近日，一名網友在臉書社團《爆怨公社》提到，以前習慣都用沐浴乳洗澡，直到最近才發現肥皂這個好物，直呼「更香，而且還省錢！」貼文引發一票網友共鳴。
原PO表示，以前習慣都用沐浴乳洗澡，直到最近才發現肥皂這個好物，笑稱「為什麼不早一點認識肥皂這個好東西呢？從我認知開始，肥皂只是拿來洗手，我沒想過要洗澡」，直到某次同事介紹他用肥皂和浴巾起泡洗澡，開始愛上肥皂這個好物，直呼「竟然推我入坑，每天下班就是急著回家洗澡，我竟然覺得肥皂比沐浴乳好洗、更香，而且還省錢！」貼文曝光立刻引發一票網友共鳴，心有戚戚焉回應「我也都用肥皂洗手、洗碗，可以少製造很多瓶裝垃圾」、「用男友的肥皂洗臉不到半年，臉上的痘痘改善超多」、「沒用過沐浴乳，都用肥皂」、「一塊12元可以用差不多一個月」、「而且洗久了，皮膚都很乾淨滑滑的」、「改用肥皂洗澡洗臉好幾年了！」「肥皂洗衣服很好用，很多白色衣服容易在外卡到洗不掉的髒汙，用肥皂搓一搓就白了」。不過，有部分網友表示「我記得我家之前有超多肥皂，可是我不喜歡肥皂」、「肥皂好洗，但沒有更省錢啊，現在手工皂都好貴」、「但覺得有些肥皂洗起來沒泡泡，還是比較愛沐浴乳」。（編輯：賴詠璿）