工作「待多久再離職」最好？過來人抖暗黑內幕：會被質疑

多數人若對於工作現況、薪資福利不滿意，通常都會選擇跳槽、轉職到下一份新工作，不過就有一名男網友好奇，一份正職工作需要待多久，「履歷才算好看」，貼文一出，就有過來人分享經驗。
該名男網友在社群平台《Dcard》上以「一份工作至少應該待多久？」為題發文，表示自己目前是在半導體產業工作，但最近再考慮換工作，可是怕履歷會不好看，因此詢問「大家覺得一份正職工作，至少要待多久履歷才算好看呢，如果只待1、2年就跳槽可以嗎」？貼文一出，引起熱議，「如果你只是為了履歷好看而硬撐，會過得很痛苦」、「待到你覺得在這家公司已經學不到你要的東西的時候」、「最短好像是一天耶，那種公司我也沒寫在履歷表上，正職要待多久，不太懂，我學完技術就走了」、「半導體產業，還有缺人的產業，根本不用管做多久離職，公司只在乎你什麼時候上班，什麼時候把新鮮的肝賣給他」、「我不喜歡的也會撐超過半年，約8～10個月，想說學點東西，而且比較不像試用期沒過」。
不過也有許多過來人認為「至少要1年」，「至少要一年，少於一年的話很容易直接被覺得是個不穩定的人。 但如果是時間非常短的那種，其實不用寫在履歷上，只要你可以用合理的理由解釋出那段空白時間在幹嘛就好」、「至少一年，不然就三個月內趕快走，履歷留白」、「建議2～3年，2年以下真的不好」、「不要管工作待多久，我個人是撐1年，但是這一年當中要自己有規劃，足以回答為什麼做一年就離開的問題。但是，如果有間公司很在意你一定要待很久才能走，那我建議你也不必去了，十之八九是找奴工」、「1～2年，太短會被質疑」。（編輯：郭佩蓉）