工作「待多久再離職」最好？過來人抖暗黑內幕：會被質疑

多數人若對於工作現況、薪資福利不滿意，通常都會選擇跳槽、轉職到下一份新工作，不過就有一名男網友好奇，一份正職工作需要待多久，「履歷才算好看」，貼文一出，就有過來人分享經驗。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「一份工作至少應該待多久？」為題發文，表示自己目前是在半導體產業工作，但最近再考慮換工作，可是怕履歷會不好看，因此詢問「大家覺得一份正職工作，至少要待多久履歷才算好看呢，如果只待1、2年就跳槽可以嗎」？

▲一名網友好奇發問，表示他不知道「工作至少要待多久，履歷才好看」，貼文一出，就有過來人解答了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

不過也有許多過來人認為「至少要1年」，「至少要一年，少於一年的話很容易直接被覺得是個不穩定的人。 但如果是時間非常短的那種，其實不用寫在履歷上，只要你可以用合理的理由解釋出那段空白時間在幹嘛就好」、「至少一年，不然就三個月內趕快走，履歷留白」、「建議2～3年，2年以下真的不好」、「不要管工作待多久，我個人是撐1年，但是這一年當中要自己有規劃，足以回答為什麼做一年就離開的問題。但是，如果有間公司很在意你一定要待很久才能走，那我建議你也不必去了，十之八九是找奴工」、「1～2年，太短會被質疑」。（編輯：郭佩蓉）