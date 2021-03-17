房市／台中東區房價漲 購屋預算這樣抓
財經中心/綜合報導
2021-03-17 08:00:00
《大台中房市分析年報》分析實價登錄資料，台中市東區去（109）年交易主力總價區間介於1000至1500萬間，相較其他主要行政區多介於500至1000萬間，明顯較高。在地房仲分析，東區屬早期發展區域，過去多屋齡偏高的中古屋，但近年建設議題湧入，新推案陸續推出；由於自住買方多偏好新屋，才使交易的主力總價帶相對較高，以目前行情來說，全新2房約千萬初，3房則約1300至1500萬左右。
報告指出，台中市去年不分新屋（屋齡2年內）或中古屋，且無論大樓、華廈、透天等產品，均以500至1000萬間的總價落點最受青睞。若進一步觀察各主要行政區的主力交易總價區間，以去年第四季為例，不僅太平、大里等蛋白區，甚至西區、西屯、南屯等蛋黃區，全都以500至1000萬的交易案件占比較高，唯有東區卻1000至1500萬間交易占大宗，約占整體交易件數40.8%，其次才是500至1000萬，約占33%。信義房屋興大國光店專員謝凱勛表示，東區發展較早，區域內的中古大樓、透天屋齡較其他區域更高，一般自住買方接受度較低，交易案件並不多，不過，當地近期受許多建設議題帶動，包括三井LaLaport商場將進駐湖濱生態園區、鐵路高架化，乃至於更長期的捷運藍線議題等，不只建商湧入推案，也刺激自住客買進東區的意願，由於屋齡都較新，價格自然也比較高。謝凱勛分析，目前東區最受歡迎的主要是電梯2、3房含車位物件，全新（屋齡1年內）2房總價約1000萬初，屋齡5、6年3房約1300萬左右，而若是全新的3房則約需1500萬；換言之，目前東區主力產品的總價區間，大致都落在1000至1500萬之間。謝凱勛指出，建設議題發酵至今，現在入手東區的房子，的確不算撿到便宜，但多數買方看好未來發展性，尤其三井LaLaport商場尚未開幕，且捷運藍線若核定通過、正式開工，也會在此設站，房價應仍有上漲空間，因此看屋仍相當積極。