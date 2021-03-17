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房市／竹北AI園區招商　園區客提前看屋

財經中心/綜合報導

2021-03-17 18:30:00

竹北AI智慧園區
▲竹北AI智慧園區開始招商，已有年輕工程師提前看屋。（圖／NOWnews資料照片）
閒置20年的新竹縣國際AI智慧園區已開始招商，目前已知有4家科技大廠將進駐，112年營運後將創造超過4000個就業機會，在地房仲觀察，已有年輕工程師超前部署看屋，再加上周邊的遠百竹北新世紀購物中心將於今（110）年9月開幕，兩大區域利多預計將為縣治二、三期房市帶動另一波熱潮。
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新竹縣政府指出，受經濟部工業局的前瞻基礎建設計畫補助，讓國際AI智慧園區將引領智能產業，目前已有智邦科技、緯創資通、義隆電子及普生4家大廠進駐，預計民國112年營運後，將會創造超過4000個就業機會，年產值超過1000億元，帶動地方經濟發展。
竹縣AI智慧園區位於北市莊敬北路、莊敬一路以及勝利八街路口，總開發面積約12.61公頃，屬縣治三期範圍內，但十分鄰近縣治二期，預計營運後的人口紅利將有利於周邊縣治二、三期的房市發展。
對此，信義房屋竹北文興店店長陳世光觀察，國際AI智慧園區目前可知會創造4000多個就業機會，最近已有這四家廠商的員工提前到此看房，大多是年輕工程師詢問2、3房物件。
此外，縣治二、三期是竹北的蛋黃區域，而鄰近約一分鐘車程的遠百竹北新世紀購物中心也將開幕，還沒開幕當地居民的期待心理就很高，屋主也預期會帶來人潮與商機，因此都惜售，而雖然遠百是商業設施，但還是許多人指名周邊房屋。
陳世光分析，除了地段精華，商業氣息也不會過重，因為竹北遠百旁邊就是明星國小十興國小，斜對面又是運動公園，也近新竹縣立體育場，綜合所有居住的優點，因此指名度極高。
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