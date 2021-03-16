影／蘇花公路遊覽車撞山壁 侯友宜林姿妙醫院探視傷者
記者陳志仁／綜合報導
2021-03-16 21:27:19｜2021-03-16 21:56:49
新店區復興里的里民昨（15）日前往花蓮旅遊，今（16）日下午回程時，當行經宜蘭縣台9線（蘇花公路）的115K附近時，發生遊覽車撞山壁的事故，造成多人死傷的意外；新北市長侯友宜第一時間除致電宜蘭縣長林姿妙全力的搶救外，稍後也趕往宜蘭探望受傷的市民。
侯友宜難過的表示，新北市新店區復興里民的自費旅遊，回程因遊覽車的事故，造成里民嚴重的傷亡，目前已得知6人死亡、11個人重傷、13個中傷、14個輕傷；也謝謝宜蘭縣長林姿妙帶領的消防局、衛生局或民間團體，第一時間即時到現場搶救新北市的市民，把傷害降到最低。 林姿妙指出，真的很不捨，侯友宜在第一時間就打電話，也跟醫院聯絡，希望這些傷者得到最好的照醫療照顧，宜蘭縣政府、新北市政府都希望能讓傷者得到最好、最安全的照顧，所以今日非常感謝所有的醫療好朋友；此外，侯友宜也說如果需要，新北會再調醫生來，讓患者能夠得到最好的照顧。侯友宜說，目前重傷的都已經得到安頓，該開刀的已經進行手術，輕傷的都已進行醫療體系緊急支援；此外，新北市團隊一定全力照顧好市民，所有的醫療體系、社會救助及民政體系，全部都在宜蘭幫助新北的市民度過難關；至於事後的刑事、民事相關問題，新北市一定會跟市民站在一起，協助市民處理善後及後續賠償的問題。媒體也詢問侯友宜這間遊覽車公司初步調查的狀況？侯友宜回應，遊覽公車的肇事原因，目前由公路總局及交通單位鑑定當中，等鑑定出來後，會從嚴追究相關的責任；新北市民都是他的家人，期待輕傷、重傷的市民能及早康復外，往生的能夠得到安息，一定會協助善後的工作，並再度謝謝宜蘭縣長林姿妙及宜蘭的醫療、消防救災體系，給新北市民滿滿的支持。