NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

影／蘇花公路遊覽車撞山壁　侯友宜林姿妙醫院探視傷者

記者陳志仁／綜合報導

2021-03-16 21:27:19｜2021-03-16 21:56:49

侯友宜宇林姿妙
▲新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙今晚也一起至宜蘭縣的博愛醫院及聖母醫院，探視受傷的新北市民。（圖／新北市政府新聞局提供）
新店區復興里的里民昨（15）日前往花蓮旅遊，今（16）日下午回程時，當行經宜蘭縣台9線（蘇花公路）的115K附近時，發生遊覽車撞山壁的事故，造成多人死傷的意外；新北市長侯友宜第一時間除致電宜蘭縣長林姿妙全力的搶救外，稍後也趕往宜蘭探望受傷的市民。
我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜難過的表示，新北市新店區復興里民的自費旅遊，回程因遊覽車的事故，造成里民嚴重的傷亡，目前已得知6人死亡、11個人重傷、13個中傷、14個輕傷；也謝謝宜蘭縣長林姿妙帶領的消防局、衛生局或民間團體，第一時間即時到現場搶救新北市的市民，把傷害降到最低。
▲宜蘭縣蘇澳鎮台9線115K的附近，今（16）日發生一起遊覽車撞山壁的意外，造成20人死傷。（圖NOWnews製表）
▲宜蘭縣蘇澳鎮台9線115K的附近，今（16）日發生一起遊覽車撞山壁的意外，造成多人死傷。（圖NOWnews製表）
 
林姿妙指出，真的很不捨，侯友宜在第一時間就打電話，也跟醫院聯絡，希望這些傷者得到最好的照醫療照顧，宜蘭縣政府、新北市政府都希望能讓傷者得到最好、最安全的照顧，所以今日非常感謝所有的醫療好朋友；此外，侯友宜也說如果需要，新北會再調醫生來，讓患者能夠得到最好的照顧。
侯友宜說，目前重傷的都已經得到安頓，該開刀的已經進行手術，輕傷的都已進行醫療體系緊急支援；此外，新北市團隊一定全力照顧好市民，所有的醫療體系、社會救助及民政體系，全部都在宜蘭幫助新北的市民度過難關；至於事後的刑事、民事相關問題，新北市一定會跟市民站在一起，協助市民處理善後及後續賠償的問題。
媒體也詢問侯友宜這間遊覽車公司初步調查的狀況？侯友宜回應，遊覽公車的肇事原因，目前由公路總局及交通單位鑑定當中，等鑑定出來後，會從嚴追究相關的責任；新北市民都是他的家人，期待輕傷、重傷的市民能及早康復外，往生的能夠得到安息，一定會協助善後的工作，並再度謝謝宜蘭縣長林姿妙及宜蘭的醫療、消防救災體系，給新北市民滿滿的支持。
 
關鍵字

NOW民調中心

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
您逛過IKEA敦北店嗎？

您逛過IKEA敦北店嗎？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
50%50%
2021-03-16-2021-03-22

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
10.55%89.45%
2021-03-10-2021-03-16
即時
推薦閱讀