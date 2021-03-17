NOW早報／正妹騎士爆紅！電台實地採訪竟曝「崩潰真相」
編輯中心/綜合報導
2021-03-17 06:19:29
正妹騎士爆紅！電台實地採訪竟曝「驚人真相」 全場崩潰
數位網路時代，科技日新月異，眼見不再為憑，真的要隨時注意！日本近期有位「美女重機騎士」在網路成為話題，由於擁有與一般重機騎士陽剛印象不同的反差外貌，獲得許多網友關注。不過電視台實際採訪本人時，安全帽脫下的瞬間卻讓全部人都看傻眼了，網友直呼「我不再相信世界！」這位引起話題的騎士名叫「宗谷の蒼氷」，綜藝節目《月曜から夜ふかし》特地為他做了一集特別企劃，由於宗谷平常分享的照片大多與重機為伍，就有網友好奇他的真實身份與日常生活，於是委託節目實際採訪，一探究竟。節目人員來到茨城縣後，約定時間到達，長髮披肩的宗谷騎著重機現身。但一脫下安全帽，攝影棚全都驚呼「大叔你哪位？」真的是阿伯出事了！雖然本來就知道照片不可盡信，但也沒想到真相和表面有著這麼大的差距，還以為只是個靠修圖讓自己更美的女生，結果竟然根本就是一位阿伯。這位看起來頗為滄桑、今年50歲的大叔，就是網路照片上頗有少女心的「宗谷の蒼氷」本人，所有照片都是靠著修圖軟體後製而成。節目組不解為何要偽裝成女生，宗谷則直白回應因為沒人想看大叔，大家都想看美女。宗谷還透露，以前發照片沒幾個人按讚，P圖變成女兒身之後，每張照片都有上千個讚，讓他很享受成為網紅的感覺。今日天氣／全台天氣熱烘烘！西半部白天衝破30度今（17）日各地多為晴到多雲，僅花東有零星降雨的機率，西半部、澎湖、金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意行車安全，並留意廣播和CMS即時資訊；溫度方面，今天東半部高溫約27度，西半部高溫普遍在30度以上，南部高溫可來到34度左右，不過各地早晚17至21度，西半部日夜溫差大，請民眾避免著涼。23歲凱渥男模「運動一半」猝逝 死因主動脈剝離凱渥男模張誌軒昨（16日）傳出猝逝噩耗，得年23歲，妹妹用他的Instagram代為發布限時動態，透露哥哥死因為主動脈剝離致血管阻塞，「訊息湧入得太快，我都有看到，我相信誌軒也都看得到。」張誌軒妹妹透露，哥哥是昨天深夜運動時，突然感到心臟不適暈倒，在救護車上已無生命跡象，到醫院後搶救無效，醫生判定死因是主動脈剝離致血管阻塞，「謝謝大家平常對誌軒的照顧與厚愛，後事我們已經在處理了。」並表示會處理哥哥未完成業務和工作。台帛旅遊泡泡傳將對外宣布 外交部：進入最後確認階段媒體報導，如果洽談順利，帛琉政府可望今日對外宣布台帛「旅遊泡泡」啟動，總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）也將於28日率團搭乘華航醫療專機來台。外交部昨（16）日表示，台帛雙方密切溝通中，進展順利，進入最後確認階段。外交部昨日例行記者會上，媒體詢問有關台帛旅遊泡泡進展，發言人歐江安表示，外交部長吳釗燮在立院也有說明，台帛雙方密切溝通中，進展順利。原則上，非常歡迎帛琉總統來訪，外交部正在做具體安排。歐江安表示，各部會協調也積極進行中，指揮中心已經多次邀集外交部、交通部等相關單位進行協商，進展也非常順利，籌備緊鑼密鼓，進入最後確認的階段。相信很快會由指揮中心宣布確切的內容，外交部在此之前不會提供進一步的細節。遊覽車蘇花撞山壁釀6死 司機工時曝光蘇花公路東澳段昨（16）日下午4時許發生遊覽車撞山壁意外，造成6人死亡、10人重傷、30人輕傷，根據公路總局資料，事發車輛於2018年1月出廠，共有2次違規紀錄，遊姓駕駛人過去也沒有重大違規，事故發生前駕駛時間為3小時19分，前一日駕駛時間為4時47分。這起事故公路總局在第一時間有做回報，交通部也成立搶救應變中心，根據初步掌握的監理資料，掌握的監理資料，這輛遊覽車有進行定時採檢、司機也沒有超時工作等情形，同時排除天候路況問題問題，真正肇事原因檢調與相關單位都在進行調查中。搭高鐵遇2男狂要票根！內行秒懂「暗黑用途」：還能賣錢高鐵行駛從台北南港至高雄左營，是許多人南北往返的主要交通工具之一，縮短了南北兩地的距離；近日，就有網友在臉書社團《爆廢公社二館》提到，日前搭高鐵出站之後，遇到2名男子守在出口向乘客要票根，不禁疑惑有何用途，內行一看秒懂暗黑真相，直言「還能上網賣！」原PO表示，搭乘高鐵出站之後，立刻有兩名男子攔住他，詢問有沒有搭乘完高鐵的票根可以給他們，接著才發現他們手上已經很多張票根，不禁好奇詢問廣大網友「現在憑搭乘完高鐵的票根，難道還有什麼優惠嗎？我只知道憑高鐵票根可以免費搭乘高鐵接駁專車」。不過，有內行網友一看秒懂「公司報帳用」、「網拍很多，有些人會買用來報帳」、「票根上網可賣不少錢」、「上網一張基本上都可以賣個60～100元，只要剛好有人需要」、「可以報帳或者上網賣，無本生意」，也有網友笑稱「長知識了，原來這種東西還可以轉售，我以後要留著賣哈哈哈哈」。（編輯：張嘉哲）