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圖的，是一種情懷。Jaguar F-Type P450 R-Dynamic

2GameSome - 有車賞

2021-03-17 07:25:00

圖的，是一種情懷。Jaguar F-Type P450 R-Dynamic
▲ 圖的，是一種情懷。Jaguar F-Type P450 R-Dynamic
後輪驅動、5.0 升機械增壓 V8 引擎⋯⋯這種車型設定，如今因環保意識抬頭，早已成為稀有種。如果你對內燃機引擎的愛，還來不及轉移到四缸渦輪、油電，甚至電動車身上，今天的 Jaguar F-Type P450 R-Dynamic，或許可以讓你停留在美好年代。
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Jaguar F-Type P450 R-Dynamic 售價 486 萬元起。
Jaguar F-Type P450 R-Dynamic 售價 486 萬元起。
也不是說 Jaguar 跟不上時代演進，動力小一點的 P300 R-Dynamic 就是屈就於環保意識的答案，而且那具四缸渦輪增壓引擎經過調校，是可以讓你忽略這份妥協。不過，如果你圖的是一種經典情懷，P450 才是正解。
F-Type 擁有健壯肩線、長車頭短車尾黃金比例、豐腴的車尾線條。
F-Type 擁有健壯肩線、長車頭短車尾黃金比例、豐腴的車尾線條。
試駕車選配黑色外觀套件，包含黑色窗框、水箱護罩、黑色廠徽與車型牌，以及車側通風孔。
試駕車選配黑色外觀套件，包含黑色窗框、水箱護罩、黑色廠徽與車型牌，以及車側通風孔。
若要將 F-Type P450 R-Dynamic 擬人化，那它大概就是英國動作巨星傑森史塔森：平時一身訂製西裝，卻擋不住全身精實的肌肉線條。F-Type 好像就是如此，從傳奇 E-Type 延續至今的健壯肩線、長車頭短車尾黃金比例、豐腴的車尾線條，再加上小改款銳利的頭燈設計，這依然是個令人不禁多看幾眼的尤物。試駕車型更選配黑色外觀套件，全車黑化的廠徽和車型牌又更引人入勝。
輪圈式樣為 20 吋五幅亮黑色。
輪圈式樣為 20 吋五幅亮黑色。
黑色水箱護罩屬於黑色套件。
黑色水箱護罩屬於黑色套件。
P450 專屬雙邊雙出排氣管。
P450 專屬雙邊雙出排氣管。
同樣的氛圍，延續到雙座座艙中。全車標配皮革內裝套件，包覆性十足的跑車座椅也採用厚實的溫莎皮革，再搭配上銀色元素點綴；整個內裝的精緻氛圍，讓你覺得如果穿的不得體，就會愧對了這部車。就算不開快，這台車肯定也是稱職的「跑趴」車，或是想來場雙人旅行，336 公升的行李廂其實也足夠。
F-Type P450 標配皮革內裝套件。
F-Type P450 標配皮革內裝套件。
跑車座椅採用溫莎皮革。
跑車座椅採用溫莎皮革。
行李廂提供 336 公升。
行李廂提供 336 公升。
話說回來，如果你只是想開帥，不如買便宜 120 萬的 P300 就好。因為 P450 的賣點，就是全油門的感官刺激，和紅線區的回火聲浪。450 匹最大馬力要到 6,000 轉才達成；580 牛頓米最大扭力也需要 5,000 轉才湧現，等於隨時在誘導你大膽加速。不過，當你找到可以這麼做的環境時，你會很慶幸自己買了這台車。
5.0 升 V8 機械增壓引擎可榨出 450 匹馬力與 580 牛頓米最大扭力。
5.0 升 V8 機械增壓引擎可榨出 450 匹馬力與 580 牛頓米最大扭力。
Dynamic-i 系統在賽道模式下可分開設定引擎、換檔、轉向與懸吊。
Dynamic-i 系統在賽道模式下可分開設定引擎、換檔、轉向與懸吊。
F-Type P450 0-100 加速僅需 4.6 秒。
F-Type P450 0-100 加速僅需 4.6 秒。
老實說，F-Type 的油門、轉向、換檔反應，在跑車群雄中並不是最好，尤其，P450 即便後軸配備了電子限滑差速器，比起 P300 多出 140 公斤的事實還是在靈敏度上打了折扣。但我認為 P450 V8 與機械增壓的末代組合、隧道中全油門的聲浪，還有一時興起的甩尾燒胎，諸如此類的「任性」才是這台車吸引人之處。
標配皮革包覆跑車方向盤。
標配皮革包覆跑車方向盤。
V8 引擎、主動式電子懸吊等系統，讓 P450 比 P300 多出 140 公斤車重。
V8 引擎、主動式電子懸吊等系統，讓 P450 比 P300 多出 140 公斤車重。
小改款 F-Type P450 延續了大排氣量的美好，也跟進了不少安全與便利科技。雖然沒有跟車系統，但 LKA、後方車流警示、倒車顯影等系統對於一台 fun car 而言已算足夠。便利科技方面，駕駛眼前的 12.3 吋全數位儀表提供豐富圖資，10 吋中央觸控螢幕支援 Apple CarPlay、Android Auto，再搭配 Meridian 音響系統與全景式玻璃天窗，要來場公路旅行也不會覺得勉強。 
12.3 吋全數位儀表提供豐富圖資。
12.3 吋全數位儀表提供豐富圖資。
10 吋中央觸控螢幕支援 Apple CarPlay、Android Auto。
10 吋中央觸控螢幕支援 Apple CarPlay、Android Auto。
標配雙區恆溫空調。
標配雙區恆溫空調。
標配全景式玻璃天窗。
標配全景式玻璃天窗。
標配 Meridian 音響系統。
標配 Meridian 音響系統。
486 萬元有很多選擇，你甚至可以買到 Porsche 718 GT4、Spyder 等頂尖車款。可是，如果你圖的是紳士的氣質、殺手的武藝；又或者，你只是想讓時間停留在內燃引擎的輝煌年代，那麼 F-Type P450 R-Dynamic 絕對是那最有態度、最有收藏價值的選擇。當然，這樣的情懷也需要財力的支柱，除了 486 萬，每年還需要繳出近六萬元的燃料費與牌照稅呢。
反開式引擎蓋是 F-Type 一大吸睛之處。
反開式引擎蓋是 F-Type 一大吸睛之處。

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