圖的，是一種情懷。Jaguar F-Type P450 R-Dynamic
2GameSome - 有車賞
2021-03-17 07:25:00
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也不是說 Jaguar 跟不上時代演進，動力小一點的 P300 R-Dynamic 就是屈就於環保意識的答案，而且那具四缸渦輪增壓引擎經過調校，是可以讓你忽略這份妥協。不過，如果你圖的是一種經典情懷，P450 才是正解。
若要將 F-Type P450 R-Dynamic 擬人化，那它大概就是英國動作巨星傑森史塔森：平時一身訂製西裝，卻擋不住全身精實的肌肉線條。F-Type 好像就是如此，從傳奇 E-Type 延續至今的健壯肩線、長車頭短車尾黃金比例、豐腴的車尾線條，再加上小改款銳利的頭燈設計，這依然是個令人不禁多看幾眼的尤物。試駕車型更選配黑色外觀套件，全車黑化的廠徽和車型牌又更引人入勝。
同樣的氛圍，延續到雙座座艙中。全車標配皮革內裝套件，包覆性十足的跑車座椅也採用厚實的溫莎皮革，再搭配上銀色元素點綴；整個內裝的精緻氛圍，讓你覺得如果穿的不得體，就會愧對了這部車。就算不開快，這台車肯定也是稱職的「跑趴」車，或是想來場雙人旅行，336 公升的行李廂其實也足夠。
話說回來，如果你只是想開帥，不如買便宜 120 萬的 P300 就好。因為 P450 的賣點，就是全油門的感官刺激，和紅線區的回火聲浪。450 匹最大馬力要到 6,000 轉才達成；580 牛頓米最大扭力也需要 5,000 轉才湧現，等於隨時在誘導你大膽加速。不過，當你找到可以這麼做的環境時，你會很慶幸自己買了這台車。
老實說，F-Type 的油門、轉向、換檔反應，在跑車群雄中並不是最好，尤其，P450 即便後軸配備了電子限滑差速器，比起 P300 多出 140 公斤的事實還是在靈敏度上打了折扣。但我認為 P450 V8 與機械增壓的末代組合、隧道中全油門的聲浪，還有一時興起的甩尾燒胎，諸如此類的「任性」才是這台車吸引人之處。
小改款 F-Type P450 延續了大排氣量的美好，也跟進了不少安全與便利科技。雖然沒有跟車系統，但 LKA、後方車流警示、倒車顯影等系統對於一台 fun car 而言已算足夠。便利科技方面，駕駛眼前的 12.3 吋全數位儀表提供豐富圖資，10 吋中央觸控螢幕支援 Apple CarPlay、Android Auto，再搭配 Meridian 音響系統與全景式玻璃天窗，要來場公路旅行也不會覺得勉強。
486 萬元有很多選擇，你甚至可以買到 Porsche 718 GT4、Spyder 等頂尖車款。可是，如果你圖的是紳士的氣質、殺手的武藝；又或者，你只是想讓時間停留在內燃引擎的輝煌年代，那麼 F-Type P450 R-Dynamic 絕對是那最有態度、最有收藏價值的選擇。當然，這樣的情懷也需要財力的支柱，除了 486 萬，每年還需要繳出近六萬元的燃料費與牌照稅呢。
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