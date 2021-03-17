壽司郎掀改名熱 內政部妙解「實至名鮭」：小心踏不鮭路
編輯中心/綜合報導
2021-03-17 13:54:21
日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日舉辦優惠活動，只要名字叫做「鮭魚」的人就可以免費吃鮭魚壽司，結果竟引發改名潮，各地紛紛出現「鮭魚返鄉」現象，在壽司店上演鮭魚大結義。對此，內政部今（17）日也在臉書爆笑說文解字「實至名鮭」，呼籲大家小心別踏上不鮭路，讓網友笑翻。
內政部表示，「經過昨日鮭魚大結義，想必大家都知道，改名原則最多三次。依據大法官釋字跟《姓名條例》規定，大家都能自由地擁有喜歡的名字。一個人原則上有三次改名的機會。但，請大家慎思愛護自己的好名字，好好珍惜使用戶政資源！」接著更附上一張名為「內政辭典」的「實至名鮭」說文解字，名詞解釋為「未算好3次改名額度，因此踏上不鮭路」。例句則為「發現全台至今已有多名同年同月同鮭魚，希望他們數學有算好，一旦用完改名額度，就真的實至名鮭了」。笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「真的不能亂改，我不想同鮭魚盡」、「戶政事務所提醒您，記事真的會一直存在，多想兩分鐘，可以不用踏上不鮭路」、「清明節變鮭魚返鄉」、「這下真的殊途同鮭」、「官方吐嘈最為致命」。連屏東縣長潘孟安也留言回應，「潘鮭魚旗魚飛魚黑鮪魚孟安報到」，讓人莞爾。（編輯：倪浩軒）