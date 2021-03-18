NOW早報／改名「鮭魚」秒衝壽司郎！爽吃兩桌金額眾震驚
編輯中心/綜合報導
2021-03-18 06:23:20
揪團改名鮭魚！台大妹「爽吃兩桌」金額曝光：店員臉超臭
知名壽司連鎖店推出「愛的迴鮭，尋人啟事」優惠活動，宣布只要姓名中有「鮭魚」兩字即可享免費優惠，消息曝光後掀起一波消費熱潮，許多民眾更陸續前往戶政事務所改名「鮭魚」搶著揪團吃壽司。近日就有名就讀台灣大學的女網友在社群論壇《Dcard》分享和朋友們改名後享優惠的經驗，有趣的是旁邊同桌客人也是鮭魚夥伴，兩桌價格曝光後就連店員也算到臉綠。該名台大網友PO文表示，自己與其他兩名為了免費活動而改名的朋友到了連鎖壽司店用餐，「感謝『蕭鮭魚』跟『曾極品鮭魚』的努力，我們今天吃得很飽」，同時解釋這兩名超狂友人一早9點就衝到戶政事務所改名為「鮭魚」，接著直衝店內點餐還曬出身分證與吃完的空盤照。原PO透露，當天兩桌不僅狂點壽司，隔壁桌還點了4碗冰品享用，讓她不禁笑喊「我們近期應該不想再吃到鮭魚了」，仔細一算之後更發現「我在的這桌吃了五千多，另一桌更猛吃了七千多」，兩桌客人竟吃了快13000元的免費壽司。此外，她還分享當天店員結帳收拾的無奈神情「幫我們算盤子的時候看起來臉超臭，畢竟算完還是免費」、「我們最後有乖乖整理盤子再給店員算，真的辛苦了！」。今日天氣／天氣大致呈現穩定！早晚溫差大要特別留意今（18）日各地天氣大多穩定，北部、東半部高溫25至28度，中南部高溫在30度以上，僅東半部及北部山區有局部短暫雨，中南部日夜溫差較大，西半部及及澎湖、金門、馬祖容易起霧，請民眾留意。天氣風險公司預測，穩定天氣將維持到週六白天，週六晚間下一波鋒面到達，中北部轉陰陣雨，東北季風增強，各地溫度明顯下滑，迎風面北部、東北部沿海有陣雨出現，低溫則下探15度，這波北方大陸冷高壓較具規模，冷空氣影響時間較長，預估下週二才會明顯回暖。妻滯留日本！江宏傑再曬兒女照片 罕見沒Tag福原愛桌球夫妻江宏傑、福原愛2月底爆出婚變，目前分隔台日兩地，對外2人沒像已往高調曬愛，僅透過聲明報告家事。相較福原愛半個多月沒更新社群媒體，江宏傑繼元宵節貼出長輩及孩子的家族合照後，16日再度分享一雙兒女的近況。江宏傑16日深夜在Instagram限時動態發布一張照片，只見女兒「Aila醬（小小愛）」、兒子「Kou君（小小傑）」與一名孩童坐在象棋桌前玩粘土，江宏傑除了以爸爸視角紀錄，還寫下：「小孩真的都超愛粘土！」不同過去分享家庭貼文幾乎都會標記福原愛，江宏傑這次罕見跳過此步驟。此外，觀察自介欄，江宏傑仍寫著「小愛的老公，小小愛小小傑的爸」，福原愛的臉書自介也是「小傑（江宏傑）的老婆」，呼應男方先前聲明「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變」、「未來的路還很長， 我們彼此的情感都不會因此消失」。希望事故不再發生 交通部推動「蘇花安」預計2030通車蘇花公路16日發生遊覽車事故造成6死，昨（17）日交通部晨會研商精進蘇花公路及遊覽車安全改善計畫，交通部表示，初步勘查，事故點雖非線形不良或易肇事路段，遊覽車之車籍與定檢尚符規定，但交通部長林佳龍指示公路總局會同觀光局，持續配合檢警調查釐清事故成因，檢視道路設計及大客車定檢機制是否有須精進之處，另加速辦理現正綜規中的「蘇花公路安全提升計畫」。交通部表示，蘇花安的可行性研究於2019年底獲行政院核定後，目前辦理綜合規劃，目前完成2場議題座談及1次環境諮詢座談（分3場），後續將再辦理2場環境議題座談及1次環境諮詢座談，聽取專家學者及民間團體意見，綜規期中報告甫於今年3月5日辦理審查，預計4月審核通過後進入期末報告撰寫階段，後年完成綜合規劃、環評及建設計畫報核，總經費約550億元，預計2030年完工。台帛旅遊泡泡小確幸來了！醫樂觀其成 另揭「唯一擔心」中央流行疫情指揮中心昨（17）日宣布，台灣及帛琉旅遊泡泡成行，即日起開放「團進團出」帛琉，參加旅遊泡泡的旅客必須在出發前配合於機場進行採檢，預計首航將在4/1出發。對此，前台大醫院感染科醫師、旅遊部落客林氏璧表示樂觀其成，認為這是「在台灣疫苗施打率起來前的一點小確幸」，但也透露唯一擔心是在「桃園機場」。林氏璧認為「對兩地社區的乾淨度都有一定信心的話，基本上現在的規劃是安全的」，但林氏璧也透露「唯一擔心」是在桃園機場，「可能接觸到海外回來病毒的機會主要就是在桃園機場」，且出國團員要提早到機場接受檢測。林氏璧最後預測台灣朋友因為悶壞了，應該會捧場踴躍報名，他對此樂觀其成。若一切順利，以台帛泡泡為範例，尋找建立其他的旅遊泡泡，也是有機會，「這也是在台灣疫苗施打率起來前的一點小確幸了」。台灣最正「體育女主播」是誰？觀眾激推2仙女：絕不轉台不少電視台女主播都顏值出眾，擁有端正亮麗的外貌，以及清新伶俐的口齒，受到不少觀眾、粉絲喜愛，而除了播報新聞的主播外，播報體育賽事的主播也是許多球迷、觀眾注重的焦點。對此，就有網友討論「台灣最正的體育主播是誰？」貼文引發熱議。原PO在PTT貼文指出「我看體育賽事大概也有15年的時間，看過的體育頻道大概就有緯來、Fox、愛爾達、民視等等，這15年來主播來來去去，我自己心目中最正的是徐裴翊 ，當然這是我的主觀看法，想聽聽看大家覺得誰是最正體育主播？」貼文一出，網友紛紛回應「詹可旬真的永遠看不膩啊」、「詹可旬沒話講」、「以前徐裴翊，現在詹可旬」、「詹可旬真的有夠甜美的啦！」、「怎麼看還是詹可旬最好看」、「詹可旬真的很耐看欸，聽他播報也很舒服」、「徐裴翊是也不錯」，也有不少人激推「林奕雯」，「我覺得林奕雯超可愛的啊哈哈哈哈」、「奕雯最正! 澎湖之花」、「林奕雯啊，人稱澎湖王祖賢ㄟ」、「只看林奕雯哈哈，以前在FOX看到有她我絕不轉台」。（編輯：張嘉哲）