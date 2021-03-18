一堆人不點外送了？外送員曬「20元便當」喊苦 敗筆曝光
編輯中心/綜合報導
2021-03-18 09:05:15
外送平台近幾年超夯，不少人看準懶人商機紛紛投入外送員的行列，不過，近日卻有不少外送員開始抱怨「現在單真的超少」、「兩小時一單到底怎麼跑」，甚至有外送員因為沒有單可跑，並曬出午餐「20元便當」，貼文引發熱議。
一名外送員在「UberEats全台討論區」貼文指出「沒什麼單可跑，就簡單吃，20元的午餐便當」只見貼出的照片，該便當只有白飯與紅蘿蔔炒蛋，右上角還有兩顆看起來像魯丸的東西，完全沒主菜的便當，看起來不是很可口。貼文一出，網友紛紛回應「單真的很少....我也是簡單吃」、「寧願吃這麼差也不願找個正常工作嗎？」、「兩小時一單真的好苦」、「吃飽了才有力氣繼續顧路，可憐啦」、「這樣太省了吧...」、「夥伴，還是要吃好一點啦，不然50元的便當也好」、「看了令人流淚的便當」。至於為何外送訂單會突然減少這麼多，真的是因為民眾都不點餐了嗎？就有外送員出面解答「這是因為現在有所謂的夾單機制，也就是以前10家店10張單一共需要10個司機，但現在夾單機制開放後，一個外送員就夾兩張單，變成只需要5個司機，換句話說，不管尖峰還是離峰，都只需要現在跑外送的一半司機，尤其在外送員很多的地方就會發生兩小時一單的狀況，實在讓他們苦不堪言」。（編輯：張嘉哲）