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掃墓祭拜爺爺「弟喊要買麥當勞」！拜完擲筊眾秒哭：難怪

編輯中心/綜合報導

2021-03-18 09:38:00

▲網友分享自己家中祭拜逝去的爺爺買了麥當勞，背後原因曝光後引發熱議。（圖／Dcard）
▲網友分享自己家中祭拜逝去的爺爺買了麥當勞，背後原因曝光後引發熱議。（圖／Dcard）
又接近清明節掃墓的時刻，不少人因上班緣故，都會提前祭祀祖先及逝去的親友，而一般來說，通常都會擺放一些逝去親友愛吃的食物。近日，就有網友分享自己家中提前祭拜過世的爺爺，特別的是，祭拜的供品除了蜜餞、威士忌以外，還有整桌的麥當勞，其背後原因曝光後，引發不少網友淚崩。
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原PO在「Dcard」貼文指出，今年的清明節是爺爺的第一個清明節，應該要準備爺爺喜歡的東西，例如蜜餞、麻荖、威士忌等等，但大家都沒有一個很確定的答案，這時候弟弟突然說「爺爺很喜歡吃麥當勞！每次都會叫我陪他去吃」，話音剛落，全家都是一臉問號，而當我想跟弟弟解釋的時候，被爸爸拉住，示意要我去訂麥當勞。
「後來拜完之後，爸爸給了弟弟兩枚十元硬幣，詢問爺爺有沒有吃飽，弟弟拿著馬上衝到神明廳說『爺爺，你有沒有吃飽？ 我今天很乖哦，大家都不知道你喜歡吃甚麼， 只有我知道，你最喜歡吃麥當勞了』接著將硬幣拋向空中，擲出聖筊，弟弟開心地笑著，此時心中我有點慚愧，弟弟啊！不知道你是最懂爺爺的人，還是最不懂爺爺的人，爺爺，希望您保佑弟弟平安長大，我想您了」。
▲爺爺生前時常要求弟弟陪他去吃，實際上是要帶愛吃麥當勞的弟弟去享用，但弟弟還小，誤以為爺爺最喜歡的食物是麥當勞。（圖／Dcard）
▲爺爺生前時常要求弟弟陪他去吃麥當勞，實際上是要帶愛吃麥當勞的弟弟去享用，但弟弟還小，誤以為爺爺最喜歡的食物是麥當勞。（圖／Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「這有洋蔥...看到哭」、「其實是爺爺先前知道弟弟愛吃才會要弟弟陪他去吃....好感人啊」、「是洋蔥，這篇文加了洋蔥」、「看完有點想哭」、「好感人的祖孫情，爺爺先前知道弟弟小孩愛吃麥當勞，難怪會叫弟弟陪他去吃」、「我也想念阿嬤了！想再吃一次阿嬤做的菜」、「跟我故事有點像...以前爺爺也知道小孩都愛吃糖果，一直買超甜的口香糖給我，後來他走了，每年拜爺爺的時候，我還是會偷偷塞口香糖上供桌，告訴他我還記得這個小默契。」（編輯：張嘉哲）
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