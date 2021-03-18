「二段式左轉」需打方向燈？機車族不解 交通大隊揭真相
編輯中心/綜合報導
2021-03-18 12:17:50｜2021-03-18 12:20:44
台灣機車族非常多，其最基本的概念「二段式左轉」相信有騎車的人肯定不陌生，而近日桃園、新北部分路段取消機車兩段式左轉，不僅提升行車動線順暢，讓車禍率也略為下降。但最近就有網友在網路上表示疑惑「『二段式左轉』需不需要打方向燈？」對此交通大隊給出了答案，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「二段式左轉要進待轉區到底要打什麼燈」的文章表示，「這個問題困擾我好久，在路上有的打左轉燈，有的打右轉燈，還有的都不打燈，眾說紛紜，到底二段式左轉要進待轉區，要打什麼燈？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「欸都，看情況」、「當然是跟當下的行進方向相同啊」、「往那靠就打哪，很難理解？」、「路口的我不會打，路邊的我會打右轉燈因為算路邊停車了」、「待轉區太靠內的我會靠在最右邊打左轉」、「『右轉燈先切，到路口轉完前關掉』選我正解」、「不用打燈，中間有變換車道才要」、「打左轉燈應該是最容易出事的」、「不用打，你打了人家反而會錯意」、「不用打燈，減速進區就可以了」。事實上，根據《ETToday》報導指出，交通大隊表示，根據現行《道路交通安全處罰條例》中規定，機車若未規定兩段式左轉，可裁罰600元至1800元；而機車族逆向行駛，不依道路方向行駛之違規項目，最高也可罰600元到1800元。不過目前交通法規並未強制規定騎到待轉區要打方向燈，機車只要騎到待轉區減速慢行即可，除非是「變換車道」才要打方向燈。（編輯：王柏文）