UberEats驚傳「吸單外掛」！外送哥怒：是否要另謀生路了
編輯中心/綜合報導
2021-03-18 12:27:58
外送平台近幾年崛起，幾個比較著名的平台如Foodpanda、UberEats都有相當多人在使用，不少人看準懶人商機紛紛投入外送員的行列。不過，近日卻有外送員開始抱怨沒單可跑，更有位網友爆料UberEats有「吸單外掛」，可以輕鬆無縫來單，讓外送員憤憤不平，直呼「評估是否要另謀其他生路了！」
有位外送員在臉書社團《UberEats全台討論區》發文，爆料自己遇到一位得意洋洋的外送員，一問之下才知道對方有使用「吸單外掛」，讓原PO驚呼「想不到還真的有這種東西存在」。而原PO現場目擊對方操作，上線不到10秒立刻來單，拒絕之後馬上又來第二單，無縫來單間隔不到2秒，連續反覆4次都是如此，讓原PO看得心都涼了，直呼難怪有時候路上明明沒什麼司機，「還是都沒有單」。原PO更透露使用外掛的外送員們有一個自己的秘密群組，要加入會員才能進到他們群組內，而目前使用外掛的外送員遍布全台總共80幾個，讓原PO不禁無奈「完全沒心情繼續跑了」，最後更感慨「評估是否要另謀其他生路了」。文章一出引發熱議，其他外送員紛紛回應說，「有時莫名奇妙都沒單...可能周圍有外掛拼命吸」、「現在系統又偏偏愛出夾單，這外掛應該可以吸的更多了」、「跑外送跑到用外掛這人生真的是撿角可以形容」、「太扯了」、「難怪一堆顧路的，原來被吸光光了，剩下一堆遠單」、「這已經破壞平衡性了，對我們這些老實的小司機太不公平了」、「顧路顧心酸的欸」。（編輯：倪浩軒）