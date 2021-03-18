考上公務員「交女友」超加分？網一面倒反轉真相：差多了
編輯中心/綜合報導
2021-03-18 13:55:03
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這位網友在網路論壇PTT Boy-Girl板上PO出一篇「考上月薪三萬多的公務員對交女友有幫助嗎」的文章表示，「男生考上月薪三萬多的公務員，對交女朋友算是有幫助嗎？目前台灣公務員的普考薪水，考過大概是實領3萬6，雖然不高，但是穩定且有公務員的身分，好像也滿不錯的」，原PO對此更直言「男生考上月薪三萬多的公務員，對交女友可以帶來幫助嗎？大家覺得呢」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛一面倒的反轉真相，認為考上公務員是「女生加分，男生扣分」，「女生是公務員比較加分」、「女生加分，男生扣超多分」、「3萬太少，至少要高考，不然真的差多了」、「女生加分」、「笑了，你去問年輕妹子就知道，三萬，妹子都懶得理」、「男生考公務員又不吃香，女生還比較好一點」，不過也有網友點出「雖然對交女友沒幫助，但對女方長輩很有幫助」，「說不定被你服務過的長輩，會介紹自己女兒給你認識認識」、「公務員很受老一輩的青睞，如果女方是沒什麼主見又聽家長話的乖乖牌，總會在長輩介紹下認識」。（編輯：王柏文）
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