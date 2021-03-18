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改名鮭魚怎解套？李正皓勸「出家」　全場笑翻：法號歸於

編輯中心/綜合報導

2021-03-18 15:19:41｜2021-03-18 15:42:00

▲有三名男大生為了享用壽司郎免費餐點，將名字改成鮭魚。（圖／爆廢公社二館）
▲壽司郎推出的同名免費吃活動引發轟動，不少人為吃免錢壽司而去改名。（圖／爆廢公社二館）
日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日舉辦優惠活動，只要名字叫做「鮭魚」的人就可以免費吃壽司，不少人真的衝去戶政事務所改名。不過內政部提醒，改名次數有限，勸民眾三思而行。如果改名後，才發現改名次數用完，改不回來怎麼辦？對此，媒體人李正皓也分享解套3招，其中一招是「因宗教因素出世或還俗者」也得改名，讓李正皓勸迷途的鮭魚們快「出家吧」，讓網友全笑翻。
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李正皓今（18）日在臉書發文表示，「提供三招給各位名字改不回來的鮭魚們，請斟酌使用、量力而為」。
第一招，姓名條例第9條第1項第2款，與三親等以內直系尊親屬名字完全相同者，得申請改名。李正皓指出，「各位名字改不回來的鮭魚們，快請自己某位直系尊親屬去改名成跟你們一樣的名字，這樣各位鮭魚就可以申請改名、不受三次之限」。
第二招，姓名條例第9條第1項第4款，與經通緝有案之人犯姓名完全相同者，得申請改名。李正皓笑稱，「各位名字改不回來的鮭魚們，請推派一位鮭魚去當通緝犯，這樣你們就能解脫了，立馬申請改名、不受三次之限」。
第三招，姓名條例第10條第1項第2款，因宗教因素出世或還俗者，得申請改名。李正皓呼籲，「各位名字改不回來的鮭魚們，出家吧！出家時改個莊嚴的名字，之後再還俗一次，這樣又可以再改名回原本的名字，而出家期間就在寺廟好好為你們口中無辜的『真鮭魚』念經迴向，這也是好事一椿」。
笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「推派一位鮭魚去當通緝犯我真的會笑死」、「法號『歸於』」、「奇怪的知識增加了」。（編輯：倪浩軒）
▲李正皓發文全文。（圖／翻攝自李正皓臉書）
▲李正皓發文全文。（圖／翻攝自李正皓臉書）
 
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