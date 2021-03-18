改名爽吃50盤壽司！離場卻留「1小山」 網嘆：唯一敗筆
編輯中心/綜合報導
2021-03-18 17:13:05
知名連鎖壽司店「壽司郎」近日推出優惠活動，宣布姓名有「鮭魚」兩字，即可享有整桌免費優惠，消息曝光後，全台立刻掀起一波鮭魚改名之亂。對此，就網友發現，有改名的民眾去壽司郎享用免費大餐時，故意只吃料不吃飯，貼文一出也引起網友撻伐。
原PO在《爆怨公社》表示，他在朋友的IG（Instagram）限時動態看到，有改名的民眾帶著朋友去吃免錢大餐，點超過50盤壽司不但沒吃完，還有人只吃生魚片不吃飯，導致離場後留下滿桌的食物跟大量的醋飯，讓原PO忍不住痛罵「想吃免費鮭魚沒關係，但不要浪費食物」。許多網友看完也相當氣憤，「剩下一堆食物在桌上就走人，有夠浪費，就算吃免錢也不能這樣」、「傻眼欸，根本是在浪費食物」、「吃不完硬要點，真的很不應該」、「太誇張了啦，這種人該付錢了」、「免費就這樣浪費食物嗎？有夠奧客」、「飯都可以堆成一座小山了」、「應該要事先防範的，這是唯一失敗點」。對於這次的「鮭魚之亂」，內政部也提醒，據大法官釋字跟《姓名條例》規定，大家都能自由地擁有喜歡的名字，但一個人原則上只有三次改名的機會，若是超過次數，就會一輩子揹著奇特姓名。（編輯：許智超）