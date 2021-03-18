女兒跟風改名鮭魚妹！霸氣媽「1大招」秒勸退　全場讚爆

知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」17、18日連續兩天舉辦優惠活動，引發不少台灣民眾揪團到戶政事務所改名，就為了能夠曬出身分證上的「鮭魚」換來免費大餐。不過這波「鮭魚之亂」也鬧出不少笑話，有民眾就因為不知道自己小時候換過名字，改名鮭魚後達到更名次數上限無法換回原名。日前就有名媽媽為了阻止女兒跟風祭出「大招」勸退女兒，更讓不少家長全都力挺。

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今（18）日是連鎖迴轉壽司店優惠最後一天，在臉書社團《爆怨公社》就有名女網友分享與女兒的對話，只見對話截圖中對方傳訊息詢問「媽媽，我有改過名字嗎？」，原PO一問才知道原來是女兒想要跟風改名鮭魚，這舉動就讓她無奈直言「不要起笑！」，為了成功勸退女兒更豪邁表示「要吃甚麼都是媽媽出錢，愛吃帶妳去東港吃到吐」。

▲媽媽看到女兒想改名鮭魚相當傻眼。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

不僅如此，原PO還補充表示，女兒還相當認真的跟她討論改名字事宜，「我快氣瘋了！已經滿20了，吃一餐沒多少錢幹嘛改名字吃免費的！」，同時也對這個活動帶來的風潮感到傻眼，「討厭的鮭魚之亂！」。有不少網友也認同她的觀點紛紛留言表示「為了省這頓飯錢…真的覺得去改名有點無聊」、「好像真的沒這個必要吧」。

另外也有網友表示這名媽媽展現了高EQ，成功與女兒溝通的作法值得學習「媽媽好友智慧」、「你是個非常棒的媽媽」、「跟媽媽去吃直接就免費啊，哪需要改名」、「去costco 買2盒讓她吃，結案」、「找媽媽付錢隨時都能吃」。（編輯：楊智傑）