取完餐超害怕！外送員曝「奧客特徵」抖爆：一打開秒棄單
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 08:21:36｜2021-03-19 08:21:43
外送平台近幾年崛起，不少人在家用APP點餐，美味餐點就會送到家門口，而由於使用平台的顧客眾多，不少外送員多半怕遇到所謂奧客，對此，就有外送員揭露「判斷奧客的唯一指標」，直呼遇到這種單都會馬上棄單，貼文引發熱議。
一名外送員在「UberEats全台討論區」貼文指出「取完餐滑開客人資訊時，瞄到備註一心想不妙，應該是個難搞的對手，注意一看內容之後....那些裝腳傷的外送員看到沒，給我快去復健起來」。只見貼出的照片，客人備註上面落落長寫著「送到5樓，直接按電鈴謝謝，然後某些外送員，拜託不要再說什麼腳傷，遇過不只一個了，腳傷麻煩好好休養復健，不要來做外送，有沒有想過有些客人也不方便下樓？其餘外送員謝謝辛苦了」。貼文一出，網友紛紛回應「去年底腳傷，多數客人都還蠻體諒的」、「覺得客人也要互相才對」、「我覺得他說的也沒錯啊，腳傷就在家休息，除非送餐途中雷殘還怎樣，另當別論」、「復健沒錢是客人要出嗎....外送員也要生活啊」。不過，釣出不少外送員表示「只要看到備註一堆字，肯定不好搞」、「最討厭備註一堆，送上樓3個字簡單多了，送餐還要看那麼多字」、「看到這種的我都秒棄單，備註超長的都沒好事」、「最後一句直接就棄單」、「遇過備註說帶小孩不方便下樓，結果送上去看到夫妻倆在玩switch...」、「備註太多的請棄單，遇到奧客有80％機率」。（編輯：張嘉哲）