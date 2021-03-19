40歲男月薪7萬勸「慎選科系」！大學生驚呆 神回電爆他
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 09:23:32
學測成績放榜之後，不少高三的學子紛紛開始申請大學，其不少人為了以後的出路，苦惱自己大學「科系」應該要怎麼選，盼自己能在大學學以致用，投入以後的職場生活。近日，就有過來人分享自己到了40歲才月領7萬，沒想到貼文一出，不少現任大學生揪出「盲點」神回覆，引發討論。
一名40歲的男網友在「Dcard」貼文指出「我是超過40歲的魯蛇大叔，工作已經滿20年，許多這個年資的大叔都是公司的高階主管，年收入應該都破200以上，大叔我2000年畢業於社科院的冷門科系，那個系的出路真的很少，當時找工作只能找其他產業硬著頭皮從最基層做起，努力苦熬到35歲月薪才破5萬」。「30歲時換工作談了好幾家都談不到，後來在原公司熬5年慢慢調薪總算越過了五萬的門檻，之後陸續換公司，39歲那年達到年薪百萬，目前為了生活持續打拼著，現在月薪7XK，年薪不一定，希望退休前能拼到月薪六位數」大叔呼籲「請年輕人一定要慎選科系跟產業，若選對科系，一畢業就是多數人35歲以上的薪資水準了，不會像我一樣載浮載沉」。結果貼文一出，不少現任還在念大學的學生紛紛跳出回應「你應該檢討自己能力吧...畢業20年還在學歷科系」、「ㄜ.....學歷科系只能用在前期吧，後期是看能力......」、「系是真的重要，不過能力更重要啦，很多文組年薪也是好幾百萬的」、「科系只影響前期...後期是看能力」、「20年了還在怪學歷，要不要怪父母賺不夠多」、「冷門科系文組博士，現在29歲月薪12萬，只能說跟科系沒什麼關係，能不能運用社會資本找機會是關鍵」。不過，也有不少網友力挺大叔「加油！月薪七萬已經贏過很多人了」、「那些沒出社會自以為是的大學生言論，選的系所絕對直接影響你未來薪資曲線，別人只是良心建議，你繼續酸吧」、「科系很重要啊，醫牙電資肯努力，新鮮人就是輕鬆百萬，五年內兩百萬」、「頂尖科系本來就重要了，如果是其他中文、商的，出社會才要擔心，大叔說的也沒錯」。（編輯：張嘉哲）