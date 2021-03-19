機車族才有的默契？「超魔性畫面」全場共鳴：真的都這樣
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 11:42:00
在台灣，走在馬路上最常見的就是機車騎士，而他們在等紅燈時，常常會出現各種小動作。對此，就有網友分享，在某路口看到一排機車騎士「饋咖」在紅線上，貼文一出，網友們也忍不住直呼「這畫面真的有夠魔性」。
原PO在《路上觀察學院》貼出一張照片，可以看到當時應該是下班時間，所以即使是綠燈，還是有許多車輛尚未起步，只見路邊一整排機車騎士，很有默契地饋咖（饋腳）在紅線上，就像一隻「巨型蜈蚣」似的，如此奇特的畫面也讓原PO忍不住發文分享。許多網友看到也相當驚訝，「也太整齊了吧！」、「好整齊喔，有彩排過喔」、「覺得可愛+1」、「看起來台灣人還算蠻合群的」、「笑死，火車接龍膩」、「大家都來湊一腳」、「划龍舟快到了」、「這就是台灣人才有的默契」、「大媽旅遊團必備拍照姿勢」。另外，也有不少機車族說，的確會下意識將腳踩在一旁人行道上，「我腳短也會饋一下」、「不饋白不饋」、「已經不自覺會這樣了」、「有一次踏出去踩空差點跌倒，呵...還要裝沒事」、「我常常這樣啊！因為腳短」、「好溫馨，跟我一樣的懶懶人」、「我騎車的時候也會這樣」。（編輯：許智超）