「鮭魚之夢」有救了！民政局長：還有一次改名機會
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-19 12:00:54
一名張姓男大生跟風知名壽司店優惠活動，改名「鮭魚之夢」，當事人自稱是改名後，才發現自己是第三次改名，一輩子都要叫鮭魚之夢﹔對此，台中市民政局長吳世瑋今（19）日表示，張鮭魚之夢先生只有改兩次，這次是最後一次了，提醒民眾改名前千萬要審慎思考。
為了跟上這波「鮭魚之亂」，這名就讀台中某大學中醫系的張姓男大生，瞞著父母改名後，發現無法改回原名，感嘆自己以後可能會是全台唯一的「鮭魚醫生」，原本還打算日後生小孩也取名「鮭魚之夢」，以「與三親等以內直系尊親屬同名」幫自己改名，卻慘遭律師林智群在臉書發文打臉。林智群表示，姓名條例第9條第1項第2款規定「有下列情事之一者，得申請改名：二、與三親等以內直系尊親屬名字完全相同。」如果你的小孩跟你一樣叫陳鮭魚，是「你的小孩」可以申請改名，不是你﹔讓該男大生的改名希望夢碎。不料案情又翻轉，民政局長吳世瑋出面表示，面對到戶政事務所更名的民眾，櫃台人員一定會提醒，千萬要慎重，不可能等改完後才告知「這是最後機會」。針對該男大生的案例，吳世瑋說，經過查詢，張同學只有更名2次的紀錄，1次是小時候，第2次是改「鮭魚之夢」，所以事實上他還有最後一次機會，但這次就是最後一次了，一定要慎著考慮，千萬不要再改成會讓自己後悔的名字。