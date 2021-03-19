頂大畢業絕不錄取！主管曝「真實理由」 他秒愣：好狂妄
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 12:15:03
不少公司在挑選人才時，除了會根據求職者的專業能力、個性，以及工作經歷進行評估外，其中學歷也是否錄取的重要關鍵。就有一名網友指出，自己任職公司的一名主管表明「最討厭用頂大的！」理由曝光後，也瞬間引起眾多鄉民討論。
原PO於PTT上發文，表示自己常聽到公司某個技術部門主管總是抱怨「最討厭用台大的」，甚至堅決絕對不會錄取。聽到這樣的話，就讓原PO好奇提問「怎覺得他語氣好狂妄啊？像這種人是不是自己沒料怕被台大的打臉所以不敢用啊？有人看過這種例子嗎」。貼文一曝光，就引來許多網友討論，「別聽他的，這種人多半敏感自卑心重」、「自卑轉自大啊」、「有些center主任也是講一樣的話啦」、「我們公司有個高階主管也是這樣說，好像是之前有用幾個台大的結果很不好」、「別聽他的，這種人多半敏感自卑心重」。不過就有人點出可能原因，直言「有，不過當時說的人給的理由是想法多意見多難叫動，我想說私校生真的會比較沒想法沒意見叫就動嗎」、「正常啊，台大一路優秀上來，有自己的想法，難免會有一些不能接受被別人指教的」、「不是，是台大人多，不免俗有些心高氣傲眼高手低的，但通常還是會用啦！就可能是你主管剛好遇到比較.....的」。此外，還有人指出一堆公司反而更看重學歷，「拜託明明一堆公司不是頂大的履歷都先刷掉好嗎.....」、「一堆公司真的不是頂大都先刷掉」、「一流公司都超愛頂大的，這種公司自由度也大」；但亦有鄉民認為能力關乎個人，僅以學歷看待個人還是不太恰當，「有能力的根本沒在管你學歷，聊幾句技術就知道狗還熊了」。（編輯：陳雅雲）