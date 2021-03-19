上班蹲廁所接到主管電話！結局神展開 網笑翻：準備加薪
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 12:40:04
常常待在辦公室的上班族由於在公司的時間較長，不免會遇到需要上廁所的時候。職場上有著不同的「辦公室文化」，對部份人來說，上班時間若去蹲廁所，好像會有點尷尬。就有位OL透露，自己在上班時間去廁所時，剛好接到主管電話。當下她處變不驚，還是把電話接起來鎮定聊公事。但主管一講就是10來分鐘，最終結局更是神展開，讓大家笑翻。
一位香港女網友分享了個人親身經歷，透露自己在上班時間去廁所上大號，怎知「努力」到一半，剛巧接到主管來電，她心想本是上班時間、又怕主管有急事，就硬著頭皮把電話接了起來。沒想到主管一講就是10來分鐘，過程中原PO雖然盡力苦撐，但最後還是忍不住，只好直接「解放」，而噗咚的落水聲在密閉的廁所隔間中格外響亮，電話另一頭的主管也立即聽到，頓時陷入沈默。原PO尷尬自嘲，「好像全世界都安靜了」。主管隨即說晚點再打，便把電話掛了。但原PO表示，之後過了2小時都沒再接到電話，讓她不禁有點忐忑。網友則紛紛留言回覆說，「這沒什麼吧，不然妳可以主動打回去啊」、「主管人不錯啦，還知道自己掛電話」、「人有三急」、「妳就說剛剛不小心把筆掉進杯子裡啦」、「撐10分鐘很厲害了，準備加薪啦」。（編輯：倪浩軒）