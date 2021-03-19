買肯德基薯條忘拿番茄醬？男意外發現1神配料：好吃到哭
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 12:24:26
剛出爐的熱騰騰薯條總是最好吃，許多人更會沾上番茄醬等等配料來吃，絕滋絕妙的口感總讓人難以忘懷，而近日更有一名網友不小心意外發現了一個比「番茄醬」還猛的配料，直言「會好吃到哭」，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「忘記拿番茄醬，只好」的文章表示，「剛剛去了一趟肯德基用點數換了一包小薯，回到家才發現忘記要番茄醬」，於是原PO看了看桌上，發現了「一罐上週跟女友去採草莓特地買的煉乳」，因此便拿來擋著用，沒想到一口咬下薯條後，原PO大讚「天哪，意外好吃到哭啊！」最後更直言「致敬煉乳，真的是神醬」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。 網友們紛紛留言表示「看起來好好吃喔」、「不要擠在上面，用沾的，跟雞塊糖醋醬一樣，你會發現新世界」、「煉乳配什麼我都ok」，也有網友大推其他醬料「試試看楓糖漿！會發現新世界喔」、「Q burger有蜂蜜煉乳薯條，真的好吃」、「巧克力醬也可以」、「美乃滋！美乃滋！美乃滋王道！」、「試試看插在蛋塔上吃，像奶香馬鈴薯，加上蛋塔的酥皮，真的超好吃，口感超讚」。（編輯：王柏文）