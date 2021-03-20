房市／營建業銀行授信7年新高 景氣復甦
財經中心/綜合報導
2021-03-20 08:00:00
雖然市場對於房市是不是經濟火車頭有不同見解，不過根據聯徵中心的授信金額佔比顯示，在各種企業產業類別之中，今（110）年1月本國銀行針對營建業的授信金額佔比達25%，連續7年營建業都位居企業授信金額的「借款王」，且近兩年佔比還有攀升趨勢，反映不動產市場當前的景氣已經明顯復甦回升。
由於不動產開發金額較高，不管是購置土地或者開發興建，都需要向銀行借貸，營建業的負債比通常高於其他行情，也因此向銀行申請貸款授信的金額也相對較高，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從近7年營建業佔本國銀行授信金額的佔比來看，2015~2017年是景氣谷底，佔比約19%~20%，2018~2019則是觸底復甦，到今年1月則拉高到了25%的近7年新高，觀察近年建商購地狀況積極，推案量持續攀升，加上工業類的需求不斷增加，北市近年也出現不少百億級的開發案，加上危老改建等政策持續推動，都推升營建業的景氣攀升，導致向銀行借款授信金額佔比逐漸拉高，對比其他產業的變化來看，營建業的確迎來一波榮景。不過資金持續灌注到營建業上，也讓政府機關提高警覺，因此推出實價登錄2.0、房地合一2.0政策，對於法人短期交易與課稅方式進行變革，並且打算將預售換約也納入房地合一課徵範圍，避免市場有炒作行為，央行也把工業用地空地貸款限縮到5.5成，並限制法人購置住宅的貸款成數，都頗有超前佈署避免資金持續灌注到不動產市場，由於過去政府機關已經累積豐富的調控經驗，因此政策的方向都相當精準。