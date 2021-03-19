被撞車屁股！「肇事駕駛」一掏身分證 網笑歪：吃壽司嗎
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 17:25:55
近期日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」在台灣推出促銷活動，意外引發改名「鮭魚」的狂潮。對此，國道公路警察局就在臉書分享一起車禍案例，但仔細一看才發現，肇事駕駛的名字竟然叫做「李鮭魚」，貼文一出，也讓網友們全笑翻。
國道公路警察局在臉書分享一則貼文，有網友發文說「我老公剛剛下班被鮭魚撞了」，從照片可以發現，事故發生的時間是在18日傍晚，而肇事駕駛的名字竟是「李鮭魚」，奇特的經歷讓她忍不住說，「到底有多大的機率會被鮭魚撞到，我老公看到單子傻眼」。對此，國道公路警察局表示，「到底是有多巧合，才剛說鮭魚之亂，國道不亂，鮭魚就來了，應該給鮭魚什麼樣的優惠？鮭魚不要再來亂了！」另外，也提醒民眾開車務必全神灌注，幸好該起車禍只是輕微事故。貼文曝光後，許多網友也紛紛回應，「還好這位鮭魚沒有逆向」、「鮭魚迴遊要讓啦哈哈哈」、「改名鮭魚省了餐費卻花了更多的⋯」、「史上第一位被（鮭魚）撞到」、「可能，鮭心似箭」、「鮭魚正努力游往壽司店」、「命理師說叫鮭魚的容易有血光之災跟交通事故欸」、「笑死，同鮭魚盡」。（編輯：許智超）