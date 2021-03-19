翻冰箱爽拿鮭魚！他「芥末All in」一吃秒愣：怎麼是素的

「改名鮭魚之亂」終於落幕，有不少台灣民眾這幾天就算沒有親自揪團到戶政事務所更改姓名，也默默被鮭魚壽司洗腦，打算相約到迴轉壽司店大快朵頤。不過近日就有一名男網友翻找家中冰箱時發現，冷藏區內竟然有一盒疑似生魚片的食材，當下立刻拿著手中僅剩的零錢衝出家門買芥末，沒想到一打開卻發現根本不是鮭魚，讓他又氣又好笑的大罵「真的是鮭X趴火」。

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這名男網友在臉書社團《爆廢1公社》貼出一盒「假生魚片」，同時發文哭訴自己當天中午肚子餓，正巧身上只剩下幾枚銅板，因此決定翻找家中冰箱看能不能找到食材果腹，正巧被他一眼瞥到一盒「鮭魚色生魚片」，讓他誤認是家人搶搭鮭魚潮，更嗨喊「我賺到了，不用改名也能吃！」。

不僅如此，興奮的原PO接著又拿手中僅存的65元出門購買芥末，邊盤算著午餐能開心享用鮭魚腹，一邊把醬油和哇沙米攪拌均勻。只是天不從人願，當他一拿出冰箱裡的食材一看才發現，原來這根本不是鮭魚，而是一片片切成波浪狀的紅蘿蔔，這也讓他不禁哭喊「現在是甚麼情況，玩我？」

▲家人買的只是普通的紅蘿蔔，不是鮭魚生魚片。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）

這起糗事也讓不少網友全笑翻了，紛紛在底下留言狂虧「哇沙米涼拌紅蘿蔔也不錯」、「我這裡有白鮭魚喔，哈哈」、「蘿蔔沾哇沙米，別有一番風味」、「閉上眼睛細細品嚐吧！會比生魚片還好吃的」、「其實那是素鮭魚」、「一般生魚片底下不是都會墊蘿蔔絲，你就將就一點沾芥茉醬當作是鮭魚片吃了吧！」。（編輯：楊智傑）