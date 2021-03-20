徵才網狂見1條件！他問「有啥意義」　過來人曝暗黑內幕

不論是職場新鮮人或是想變換跑道的上班族，只要想要找工作都會使用方便的人力銀行網站搜尋職缺，不過日前就有網友指出，自己在翻閱徵才需求或職缺時都會發現，不少的工作條件內都會註明要求必須具備「抗壓性強」的特質，這就讓網友相當不解背後用意，而提問曝光後也掀起不少鄉民共鳴，紛紛警告要特別注意。

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這名網友日前在

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的八卦版上分享自己找工作的經驗，他提到每次看到職缺裡總會列出幾項類似的要求，例如得完成「主管交辦事項」，而其中「抗壓性強」這點就讓他相當納悶，「阿不然我應徵工作會跟你說我抗壓性很差嗎？還是特別列這一條其實是有什麼意義嗎？」。

▲網友討論求職時條件寫「抗壓性強」的用意。（示意圖／取自unsplash）

該篇文章也吸引不少鄉民解釋背後用意，直言這是先下馬威，希望求職者對這份工作壓力有一定程度的認知，「先聲明不是我壓榨你是你抗壓性弱」、「因為主管玻璃心，出了不如意的小事就罵，常常把員工罵跑，才會要求抗壓性強」、「就是徵一個一定跑一個」、「離職就代表你抗壓性差而不是薪水太少」、「抗壓榨性強」。

另外也有網友就指出，其實要求抗壓性強弱與薪資有極大關聯，「我之前面試性向測驗都寫抗壓性略低，時常感覺到壓力，現在還沒找到工作」、「說真的抗壓性強的員工不是沒有，而是會跑去高薪公司」、「多少薪水多少抗壓」、「能提早上班、中午不吃、晚上自願留下學習、薪水回饋公司，這樣抗壓性就及格了吧」、「錢的力量決定抗壓的強度」。（編輯：楊智傑）