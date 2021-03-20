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徵才網狂見1條件！他問「有啥意義」　過來人曝暗黑內幕

記者楊智傑/綜合報導

2021-03-20 17:36:57

▲一名男網友發文抱怨，表示最近要離職了，但主管卻慰留他，讓他很猶豫，不過貼文一出，網友們看見他「工作內容」全傻眼，急勸「別再被騙了」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名男網友提到求職時總會看見職缺條件要求「抗壓性強」，這就讓他納悶列這項的用意為何，話題掀起討論。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
不論是職場新鮮人或是想變換跑道的上班族，只要想要找工作都會使用方便的人力銀行網站搜尋職缺，不過日前就有網友指出，自己在翻閱徵才需求或職缺時都會發現，不少的工作條件內都會註明要求必須具備「抗壓性強」的特質，這就讓網友相當不解背後用意，而提問曝光後也掀起不少鄉民共鳴，紛紛警告要特別注意。
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這名網友日前在PTT的八卦版上分享自己找工作的經驗，他提到每次看到職缺裡總會列出幾項類似的要求，例如得完成「主管交辦事項」，而其中「抗壓性強」這點就讓他相當納悶，「阿不然我應徵工作會跟你說我抗壓性很差嗎？還是特別列這一條其實是有什麼意義嗎？」。
▲網友討論什麼工作最好錄取。（示意圖／取自unsplash）
▲網友討論求職時條件寫「抗壓性強」的用意。（示意圖／取自unsplash）
該篇文章也吸引不少鄉民解釋背後用意，直言這是先下馬威，希望求職者對這份工作壓力有一定程度的認知，「先聲明不是我壓榨你是你抗壓性弱」、「因為主管玻璃心，出了不如意的小事就罵，常常把員工罵跑，才會要求抗壓性強」、「就是徵一個一定跑一個」、「離職就代表你抗壓性差而不是薪水太少」、「抗壓榨性強」。
另外也有網友就指出，其實要求抗壓性強弱與薪資有極大關聯，「我之前面試性向測驗都寫抗壓性略低，時常感覺到壓力，現在還沒找到工作」、「說真的抗壓性強的員工不是沒有，而是會跑去高薪公司」、「多少薪水多少抗壓」、「能提早上班、中午不吃、晚上自願留下學習、薪水回饋公司，這樣抗壓性就及格了吧」、「錢的力量決定抗壓的強度」。（編輯：楊智傑）
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