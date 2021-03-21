壽司郎在日本是什麼等級？老饕揭「殘酷真相」：真的很難
編輯中心/綜合報導
2021-03-21 12:46:36
壽司郎日前推出限時優惠活動，只要名字中有「鮭魚」兩字就能享用整桌免單，結果造成台灣人爭相衝戶政事務所改名，消息曝光後不僅引發社會議論，國際媒體也爭相報導，而就連壽司郎品牌發源地的日本，在地居民都感到不可思議。對此，就有網友討論「壽司郎在日本是什麼等級？」貼文引發熱議。
根據統計，這波「鮭魚之亂」，全台至少有331人改名，有一般只改名「張鮭魚」、「廖鮭魚」，也有人趁能改名，逗趣的改為「張鮭魚之夢」、「黃愛吃鮭魚丼飯」等等，結果事件被日本中央社報導之後，在推特、5ch論壇引爆在地日本人熱議「還以為是假新聞」、「台灣人是瘋了嗎？」、「日本人不會為了將名字改成鮭魚，只為了免費吃兩天壽司......是吧？」對此，就有網友在PTT討論「壽司郎在台灣市場也算是迴轉壽司的高級貨了吧，結果日本人知道台灣人改名去吃之後紛紛嗤之以鼻，認為會為壽司郎這種等級的迴轉壽司改名難以想像，想請問各位，壽司郎在日本迴轉壽司界算什麼等級啊？」貼文一出，網友紛紛回應「笑了，你都說了他是迴轉壽司」、「真正高級的壽司當然不會是『迴轉』的，尤其日本高級壽司更多，對他們來說這種連鎖的還算平價，他們當然覺得台灣人瘋了」、「迴轉壽司本來就不是走高檔路線....」、「真的高級壽司是無菜單或者單點，不會是迴轉」、「迴轉壽司真的很難高級」、「對真正的高階壽司來說，高級迴轉也只是中階」、「迴轉壽司終究只是迴轉壽司」、「有錢的人肯定都吃板前壽司...不會去吃迴轉的」。（編輯：張嘉哲）