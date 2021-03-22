中國電子廠考題網瘋傳！台人全傻眼 內行反讚：你傻傻的
編輯中心/綜合報導
2021-03-22 07:13:58｜2021-03-22 07:14:05
求職面試的時候，除了與面試官暢聊先前工作經驗、了解自身背景之外，有些工作也必須通過一些基本專業知識的考核才能夠拿到錄取資格，但近日網路上就瘋傳一份中國某電子廠的面試考題，不少網友看了題目之後傻眼直呼「會不會太簡單」，貼文引發熱議。
一名網友在PTT貼文指出「網路上看到中國電子廠應徵的英文試題，讓我驚呆了，居然有一題是寫出英文26字母，太厲害了吧，根本屌打台灣小學生的英文啊，中國人連電子廠招募英文都考這麼厲害的題目，台灣是不是落後了？有沒有八卦？」只見貼出的照片中，不少考題都相當簡單，包含將正確的中文配對正確的英文，或是簡單的中文翻譯成英文，還有給出一段英文文章，並詢問「請問該段文章中有幾個英文字母O」，甚至最後一題還要應試人員寫出英文的26個字母，題目簡單到令人不懂考試用意為何。貼文一出，網友紛紛回應「突然覺得我也可以去科技業上班？」、「應該是作業員吧，測基本認知能力而已」、「這種的薪水都開多少啊= =」、「這技術員考題吧?」、「一般底層技術員而已，是要考多難」；也有內行網友表示「基層技術台人員而已，考的是你的細心程度！」、「機台操作員細心度考試，好像作業員幾乎都會有」、「作業員細心程度考試，反而覺得太簡單輕忽就容易錯啦」、「你傻傻的！以作業員來說這考題出的很漂亮，有基礎有細心」。（編輯：張嘉哲）