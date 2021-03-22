客開門硬塞200元！外送員臉綠拒收 理由曝：差點害死我
編輯中心/綜合報導
2021-03-22 07:31:37
外送平台近幾年崛起，不少懶人只要在家使用APP，美味餐點就會送到家門口，而民眾付費的方式可以選擇使用現金或者刷卡，非常方便。近日，就有外送員分享自己送餐時，客人開門後要拿兩百多元結帳，但他卻沒收，反而直呼「差點害死我」，貼文引發熱議。
原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「今天差點被客人害我收警告信＝＝送餐到客人那邊，手機剛好系統當掉，看不到客人要付多少錢，客人拿她的手機給我看說要付兩百多，結果我手機重開機之後，顯示客人根本不用付錢」。「因為客人用的是信用卡付帳，我直接跟他說系統說不用收，你用的是信用卡，現金我們就不能拿，然後就趕快撤退了，差點拿到不該收的錢，現在客人怎麼連自己刷卡還是付現都會不知道咧？」貼文一出，同行紛紛回應「前兩天也遇到，客人堅持說他沒付款，要拿現金給我！我堅持不收，他還跟我說別後悔哦」、「真的一切以司機端為主啦，客人有時候真的會忘記，太堅持會害我們吃上警告」、「UE有點數的話，系統自動會折抵，所以客人如果沒注意的話，常常會發生這樣的狀況，司機可以點進去後給客人看」、「UE有預設先折抵點數，可能客人沒發現自己已經用了優惠，外送員打開系統給客人看就好了。」（編輯：張嘉哲）