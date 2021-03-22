男安卓手機想跳iPhone！內行見「1亮點」驚恐：錯得離譜
編輯中心/綜合報導
2021-03-22 09:05:12
現代科技不斷發展，人手一機的情況早已見怪不怪，而近年來智慧型手機市場競爭激烈，不少大牌都紛紛推出最新款手機，吸引消費者注意。近日，就有網友表示自己想從安卓手機換成iPhone，上網請益網友意見，沒想到有不少人見「條件」後，紛紛表示「根本沒必要」。
原PO在「Dcard」貼文指出「因為換了5G的關係，以往都是用安卓系列的我，正在考慮是不是入手之前就很想試試看的iphone系列，只是網路上評價好像滿少的， 有看到是說如果要買12不如等13， 不過13好像要等後半年的感覺？」「想請問有沒有實際用過的人或也在觀望的人可以一起討論一下？我平常使用5G的時候，除了睡覺和朋友吃飯以外幾乎都握著手機，常使用臉書、YT、IG看影片，喜歡拍風景跟人物攝像，目前有考慮iPhone 12Pro」。貼文一出，網友紛紛回應「如果是5G的話...你真的可以等i13，現在台灣5G真的還是很慢」、「為了5G選iphone，估計你是方向錯的離譜」、「業者都說覆蓋率很高，但那只是參考用， 5G穿透力不強很多地方其實4G比較快」、「如果是5G的話，你真的繼續用你的安卓等i13，不然換了也是差不多速度」、「2月換i12 Pro，質感真的沒話說，用的很舒服，但在半年就又要出新的，自己斟酌一下」、「5G就別想了，兩系統都一樣，住家基本收不太到5G」。