米砂轉戰AV界！粉絲問「月收入多少」 8字答案網全跪了
編輯中心/綜合報導
2021-03-22 09:25:28
YouTuber米砂（Misa）言行潑辣，影片一直以來都以兩性、成人話題為主，先前也宣布跨足AV產業，自己當影片監製，引發不少討論，而在日前，米砂在IG上與粉絲互動「你問我答」，被問到現在月收入為多少時，答案令所有人相當震驚。
米砂去年5月宣告進軍AV界當起監製，除了協助腳本撰寫，也會到片場勘查，親自指導團隊及演員，最近他在IG上開啟你問我答與粉絲互動，就有網友問他「你一個月都賺多少」，結果米砂僅回應「跟追蹤數差不多吧」，而目前米砂的追蹤人數為67萬多，表示她的月收入高達67萬元，令不少網友感到驚訝。而她也被網友問到「自己當監製這麼久，會不會也想下海當AV女優？」米砂也坦言「目前是沒有想過，但如果找不到人選上場拍片，的確是有考慮親自上陣，但是按照目前的狀況來看，可能要等到3021年，畢竟還有很多優秀又很正的，還輪不到我」。事實上，米砂從小就對「兩性」這一塊非常開放，當時宣布轉行當AV監製時，爸媽也相當支持，她曾經在網路節目透露「為了拍第一支片還親自下去指導，但最後被傳成自己也下海拍攝，結果第一時間媽媽打來說『欸女兒，你身材這麼差，臉又不好看，不要下海自己拍，會窮』，令她哭笑不得。」（編輯：張嘉哲）