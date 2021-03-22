鮭魚男反擊3問！改名後「報酬率千倍」：此生最成功投資
編輯中心/綜合報導
2021-03-22 10:33:30｜2021-03-22 10:35:57
日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」日前舉辦優惠活動，只要名字叫做「鮭魚」的人就可以免費吃壽司，結果活動一堆出，不少人立刻衝去戶政事務所改名，並且開團吃免費壽司。對此，一名改名為「盧宇智波鮭魚」的台中網友在《Dcard》貼文，分享改名後的心得，並以「3問題」反擊看不慣的網友，更透露「這是我這輩子做過最成功的投資！」
盧宇智波鮭魚表示，自己改名叫鮭魚，花了成本50，總共帶50人以上、開了11攤，吃了5萬6千元的壽司，論報酬的話，2日投入50元回報將近一千倍，反問「貪小便宜？在馬斯克買入比特幣報價45000的時候，進場開125倍槓桿抱到60000，賣掉都沒我的報酬率高」，自信直呼「這是我這輩子做過最成功的投資！」盧宇智波鮭魚提到，有人質疑「不吃醋飯浪費食物」，他認為這種行為完全取決於人性，跟改名一點關係也沒有。「我帶的11團人，我全部都交代他們全部給我吃完，不要給我浪費食物，或許有少數人做這種事、挑食，但這跟改名字有何關聯？」強調自己是個吃便當一粒米都不會剩的人。對於「如此草率的改名，以後都會留下紀錄，未來公司看到有什麼感想？」他解釋，2日千倍報酬，同時擴展50人的關係與人脈，自己從沒做過這麼成功的投資，若一間公司因為這樣的名字從而膚淺的判定他的人品，那他也希望自己被刷掉，一點也不屑去。至於不少人認為「名字是父母親賦予的禮物」，盧宇智波鮭魚卻直言是無意義的道德綁架，笑稱「搞不好你的名字還是算命取的」。不過自己這輩子從來沒想過改名，也很喜歡原本的名字，因為它真的很特別，並非因為經濟利益考量成本，改了名就把舊名字丟了，他說明「它永遠只是存在於身分證上的一個符號，只是因為社會行為需要，每個人擁有一個名稱作為代號，他才印在身分證上，就算我更改了這張證件又怎麼了？就算我改名，我這輩子也是永遠都叫我原本的名字。再者，難道你們親人、朋友互相相處的時候，都叫彼此身分證上的全名嗎？」盧宇智波鮭魚最後表示，他讓這11組要吃的朋友訂在不同家壽司分店，為了不給店員帶來太多麻煩、一直重複進出，自己騎車3家店來回跑。甚至最後一天晚上跟店員閒聊時，感謝他們的辛苦的付出，每次都會最真誠的跟他們道謝。（編輯：賴詠璿）