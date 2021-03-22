店家喊「有缺人」面試卻改口！男聽一句話愣了：玩弄人嗎
編輯中心/綜合報導
2021-03-22 11:51:43
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名網友指出，自己在面試前還向店家打過電話再三確認有無職缺，沒想到一到對方卻改口沒缺人，然而背後陰謀曝光後，讓他氣得直喊「祝你們連續三天生意不好！」
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己某天去面試前，還先特地打電話詢問店家是否有缺人，對方當時也表明有職缺，原PO隨即前往面試。然而一到達後，對方拿了他的履歷，完全沒問基本的工作經驗，直接告訴他「其實我們人員都齊全，因為流動率大，所以讓你來留你的資料」。不僅如此，對方甚至還補一句「如果你很缺工作的話，可以先找沒關係......大概五六月才會開始忙，到時候再打給你」，這就讓原PO大動肝火，憤怒直喊「沒缺就講額滿，讓我這樣跑來跑去很有趣嗎？沒缺刊甚麼廣告？祝你們連續三天生意不好」。貼文一曝光，就引來不少網友傻眼留言，「這樣玩弄求職者真的要不得，繼續努力不氣餒」、「玩弄人嗎？這樣很沒道德耶…沒關係，另外再找就是」、「缺工作先找？人家找到了還需要等你56月打來叫上班嗎？莫名其妙！」、「這對急需工作的人真的很惡劣，祝他們業績一蹶不振」、「這樣好討厭喔= =我會請他把履歷還我XD」、「根本欺負人啊！」。甚至還有不少過來人分享經歷，直言「我也遇過這種的，然後在好幾個月後的某一天突然又打給我問我找到工作了沒？說什麼他們一直有留著我的履歷想說問問看我是不是還在找工作，這樣就不用再刊徵人廣告了」、「很多都這樣！到門口還打一次電話確認職缺，也是說有，結果一去到門口表示要面試時，跟你說，額滿了。是怎樣？耍人很好玩嗎？」（編輯：陳雅雲）