公務員都超好混？他考上4年吐「崩潰心聲」：到底誰說的
編輯中心/綜合報導
2021-03-22 16:09:29
許多人在讀大學時選填學校、科系，會將未來的工作收入作為參考，更有不少民眾為搶國家鐵飯碗，不斷力拚考上公務員。不過，近日一名身為公務員的網友在PTT女孩版回應，很多人認為公務員都很好混，實際上事情沒有大家想得那麼簡單，不僅壞處一堆，又被普遍人仇恨，並和大家分享實際工作經驗。
原PO表示，自己已經在社會局工作第4年，坦言現在的公務員越來越難當，所謂的「米蟲公務員」真的是僅存的老人，在錢少事多人又少的情況下，現在的基層根本就是在賣血、賣命、賣肝，現在的便民服務和福利服務越來越多，要做的事情也不像以往可以擺爛，上頭一個政策或為了選舉就常常把大家搞瘋，但偏偏預算不夠、人力不夠，人事總處不喜歡補人，約聘的用很多，常常把一個人當兩個人用，怎麼可能正常上下班。一到假日市府門前一整排的機車，都是去加班的，她說「然後你以為加班費很好賺？大錯特錯，公務員的加班費編得超少，我們一整年一個科只有16萬，要給50個人分，大家都不敢報太多，但換休根本休不完。再來就是越來越高壓的公文期限和陳情案，每天都為了公文追著跑，一個人要卡兩個工作量，公文量大，大家加班都來不及了，真的沒有人想擺爛，但是人民心中還是不爽，且認為他們拿的是納稅錢，直呼「我也是有繳很多稅啊！」至於年年增高的退撫基金，她崩潰吶喊「公務員版都多麼羨慕勞保機制，退休金我已經放棄想像了」。原PO也提到，若要講好處，大概就是穩定，另外就是文組裡面薪水算高的，但年終很低，做得再好也沒獎金，每次有人問她是怎麼考上的，她都會先反問對方「你確定想清楚了嗎？不過說這麼多，當然會一定會有爽缺，但先問問自己，輪得到你嗎？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「給你拍拍，社會局真的血汗」、「到底誰說公務員都好當啊」、「辛苦了，各行各業都很辛苦，真的沒必要去仇視特定行業」、「現實是你辭職後還有好多人想做」、「推你有勇氣願意發文說點話」、「我一堆朋友當公務員，準時下班，只能說爽的不會上網講，不過是鄉下的中央單位就是了」；但也有人認為「不用怕被開除就無敵了」、「這個行業就是好在穩定」。（編輯：賴詠璿）