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房市／漲太多　桃園年輕人退居二線買屋

生活中心/綜合報導

2021-03-23 08:00:00

桃園市
▲桃園市區房價位於高檔，年輕首購族也外溢到二、三線的龍潭購屋。（圖／NOWnews資料照片）
桃園因房價較台北親民，吸引北客買盤，價量齊漲，1字頭房價日益減少，桃園在地的年輕人若要購屋，或者購買新屋，部分會選擇退居到桃園的二線區域，連同帶動外圍區域的房市。
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根據桃園不動產交易e指通統計的實價資料，5年內的新成屋，去（109）年全年僅有八德、平鎮、龍潭、楊梅、觀音的新成屋還有1字頭房價。
房市的外溢效應，平鎮有感，信義房屋平鎮店專員宋律吾表示，中壢市區因發展已久，商業機能發達，房價漸高新成屋都開價3、4字頭，也讓中壢當地的年輕首購族受房價高漲影響，而至平鎮市區購屋，去年房市好轉，平鎮市區的住宅也日益熱門，新成屋標準三房也要近千萬，因此年輕首購族又受擠壓到平鎮較南側的南勢重劃區，甚至龍潭找房。
不過，宋律吾觀察，平鎮的南勢重劃區因為中壢市區的房價帶動，一字頭即將失守，過去三房加車位可以600萬購入，今年以來三房加車位要700萬才有機會入手。
大家房屋龍潭陸總加盟店店長吳滄棋表示，龍潭因房價親民，約有5至6成為外地客買盤，龍潭沒有重劃區，市區的新成屋散落各舊商圈，每坪開價也要16至20萬，多以35-40歲年輕人購買居多。
進一步查詢金融聯徵中心在龍潭區的申貸資料，自2009年以來，過去20-40歲的年輕人的申貸件數多為百件以下，多落在50至80件之間，去年第二季以來，連三季20至40歲的年輕人申貸件數落在120-147件。
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