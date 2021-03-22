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買房驚見超狂「金屋藏嬌」！賣家列6款亮點：不怕養小三

編輯中心/綜合報導

2021-03-22 22:19:46

「包養小三最強物件」，賣家噱頭十足。（圖／翻攝自房屋交易網）
▲近日購屋網上出現一款「包養小三最強物件」，賣家還條列出許多讓「渣男」偽裝好男人的優點。（圖／翻攝自房屋交易網）
擁有一間自己的房子好好過生活是不少人的目標，不過在買房前許多民眾會先到各大房屋拍賣網站上仔細比較。近日在房屋交易網上就出現一款號稱「包養小三最強物件」，不但洋洋灑灑列出數項房屋優點，更替「渣男」想好各種回應正宮的說法，更放話打包票是「包養第一神案」。
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根據購屋網資料顯示，賣家吹噓這棟房子的特色是「3A級養小三專屬物件」，更強調如果「厭倦上摩鐵」、「怕行車記錄器被正宮偷看」，這間位於新北市中和區的15樓電梯公寓就是「渣男」偽裝的好夥伴，房子對面的賣場不但能停車，起來如同買東西一樣自然，就算手機被定位，只要說採買日用品，也能瞬間變成好男人。
▲「包養小三最強物件」，賣家噱頭十足。（圖／翻攝自房屋交易網）
▲這間位於新北中和的套房掀起熱議。（圖／翻攝自房屋交易網）
不僅如此，賣家還驕傲保證，如果怕講電話周遭太安靜，開窗就有人車往來聲音，加上總價較低、鄰近捷運和賣場又能「買來安撫情人」等好處，這間套房正好是進可攻退可守的好選擇，更打包票就算未來跟小三分手，「未來想出租或轉售，捷運出口的地點基本立於不敗之地！」。
▲「包養小三最強物件」，賣家噱頭十足。（圖／翻攝自房屋交易網）
▲賣家不但挐「養小三」當賣點，還表示就算分手了也能出租、轉售。（圖／翻攝自房屋交易網）
根據購屋網顯示，這間14.5坪公寓格局有1房1廳1衛，每坪單價54.85萬元，總價為798萬，根據實價登錄資料，同社區在今年1月與去年12月也有成交，價格分別為950萬與881萬。賣家還承諾賞屋絕對保密，不透露風聲，是「包養第一神案」，目前也吸引近5千人瀏覽。（編輯：楊智傑）
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