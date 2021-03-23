NOW早報／女友家養豬！男嫌「低階工作」想分 網秒打臉
編輯中心/綜合報導
2021-03-23 06:11:35
女友家養豬！男狂嫌「低階工作」想分 網秒打臉：沒常識
職業往往是許多人考慮交往時的重要評估條件。不過就有一名男網友表示，與女友交往半年，直到最近才知道對方家裡是「養豬戶」，更立刻嫌棄是「低階工作」，沒想到也立刻遭到眾多網友打臉：「真的沒有常識」。貼文曝光後，隨即遭到大批網友吐槽「真沒常識，養豬的人家都是好野人」、「能有地方養豬的，年收入絕對比你家高2、3倍」、「感覺你女朋友家裡收入應該更高欸」、「職業無貴賤，沒有所謂的低階工作，看來她擔心的想法是對的」、「人家父母辛苦工作賺錢讓他女兒吃好穿暖，你父母錢有比較香？」。更有從事養豬業的同行網友回應，「我家就是養豬的，職業不分貴賤，再來一次出一車豬可能就收入一百萬了，或許平常是髒了點，但是不偷不搶哪裡錯了？」、「我家以前就是養豬的，收入屌打一堆人好嗎？一頭種豬搞不好比你工作幾年的薪水還要貴」。今日天氣／今晨受強冷氣團影響 晚起華南雲雨區東移今（23）日清晨受強烈大陸冷氣團影響，天氣仍寒冷，中部以北及東北部低溫普遍在12到14度，其中新北、桃園及新竹局部地區仍有持續10度左右低溫發生的機率，基隆及苗栗也有局部10度的低溫，請多加留意，至於南部及花東低溫約15、16度，白天開始冷氣團減弱，氣溫將會回升，北部及東半部高溫可以來到19至22度，中南部約24到26度；白天以前水氣偏少，除北臺灣仍有零星降雨外，其他地區為多雲的天氣，晚上開始受華南雲雨區東移影響，降雨再度增多，中部以北及東北部轉為短暫雨的天氣，其他地區也有局部短暫雨。影／F-5再傳墜機 空軍首次下令全機種停飛特檢台東志航空軍基地2架F-5E戰機昨（22）日下午執行訓練任務時，疑似發生擦撞，導致2架F-5E戰機墜海，飛官羅尚樺中尉經送台東馬偕醫院搶救，宣告不治，現正持續搜尋失聯的潘穎諄上尉。空軍表示，空軍下令除執行作戰任務外，全部機型停飛，這是1949年國民政府遷台後首度下令全機型停飛。空軍今晚舉行「F-5E戰機失事記者會」，空軍參謀長黃志偉表示，今天舉行的課目為一批4架F-5戰機，赴位於屏東的佳冬靶場執行基本對地炸射演練，但返程時2號機、4號機疑因變換位置在空中發生擦撞，但無線電並未出現包括機械故障等呼叫。黃志偉表示，空軍已下令，空軍全系列機種全部停飛，執行天安特，但是執行戰備任務的戰機則是不受停飛影響，這也是空軍首度下令全機型停飛。MLB／大聯盟賽事 愛爾達宣布接手直播2021美國職棒大聯盟賽季將於台灣時間4月2日(五)盛大開戰，MOD平台愛爾達電視，也宣布將天天直播，球迷可從中華電信相關影音平台直播收視。MOD愛爾達電視成功爭取轉播權，從4/2上午10點芝加哥白襪vs. 洛杉磯天使的激戰開始，愛爾達將天天直播，球迷朋友也可以透過中華電信MOD大聯盟專區欣賞精采賽事，MOD愛爾達體育2台(CH201)、中華電信HiNet影音以及網路/行動平台ELTA.tv、Hami Video也將有直播服務。BTS成員J-HOPE超正親姐「出道」 簽給CUBE娛樂身分曝光南韓天團BTS防彈少年團成員J-HOPE（鄭號錫）的親姐姐鄭智宇，IG坐擁750萬粉絲追捧，人氣不輸弟弟，昨（22日）媒體報導，鄭智宇已簽給知名娛樂公司「Cube娛樂」，藝名則為MEJIWOO，消息震驚粉絲。鄭智宇除了是大明星BTS成員J-HOPE的親姐姐，更經營網路服飾店、自創眼鏡品牌，去年8月還開設YouTube頻道，斜槓當網紅，個人IG追蹤數已超過750萬人，人氣不輸弟弟。買房驚見超狂「金屋藏嬌」！賣家列6款亮點：不怕養小三擁有一間自己的房子好好過生活是不少人的目標，不過在買房前許多民眾會先到各大房屋拍賣網站上仔細比較。近日在房屋交易網上就出現一款號稱「包養小三最強物件」，不但洋洋灑灑列出數項房屋優點，更替「渣男」想好各種回應正宮的說法，更放話打包票是「包養第一神案」。根據購屋網資料顯示，賣家吹噓這棟房子的特色是「3A級養小三專屬物件」，更強調如果「厭倦上摩鐵」、「怕行車記錄器被正宮偷看」，這間位於新北市中和區的15樓電梯公寓就是「渣男」偽裝的好夥伴，房子對面的賣場不但能停車，起來如同買東西一樣自然，就算手機被定位，只要說採買日用品，也能瞬間變成好男人。（編輯：王柏文）