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採海芋上陽明山！2021竹子湖海芋季 5 間熱門打卡海芋田推薦

ReadyGo

2021-03-23 00:30:23

採海芋上陽明山！2021竹子湖海芋季 5 間熱門打卡海芋田推薦
採海芋上陽明山！2021竹子湖海芋季 5 間熱門打卡海芋田推薦
2021年陽明山竹子湖海芋季從3/26到4/25展開，每年這個時候都會吸引大批人潮上山，而竹子湖的每個觀光海芋園幾乎都能讓遊客體驗採海芋的樂趣，目前海芋都已經開了六成左右，ReadyGo幫大家整理了幾間陽明山竹子湖熱門的海芋田，每家都各有特色，你想去哪家呢？
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你需要的>> 竹子湖怎麼去、海芋怎麼採、怎麼選？

｜名陽匍休閒農莊

台北景點｜陽明山竹子湖海芋｜名陽匍休閒農莊
台北景點｜陽明山竹子湖海芋｜名陽匍休閒農莊
圖/IG@annie05160409
名陽匍休閒農莊是每年竹子湖海芋季很熱門的打卡點，潔白純淨的海芋亭亭玉立搭配身後的綠油油山巒，夢幻的鞦韆讓畫面充滿了仙氣，美照拍完別忘了也跟旁邊的「人體版3D憤怒鳥」的彈弓裝置藝術來張趣味照。
地址｜台北市北投區竹子湖路63-1號附近 (可搜尋名陽匍休閒農莊)
營業時間｜週一至週五 12:00-17:00(星期一營業至15:00)、六日 09:00-17:00

｜大賞園海芋園

圖/IG@marylin113
台北景點｜陽明山竹子湖海芋｜大賞園海芋園
台北景點｜陽明山竹子湖海芋｜大賞園海芋園
圖/IG@dashangyuanxiuqiuhuahaiyu
大賞園海芋田是屬於乾型的海芋田，可以看見海芋田與小油坑相連之美景，園區內設有星型和月亮的裝置藝術，今年更新增了梯子雲朵及龍貓車站，想必會成為海芋季中網美搶拍的熱門場景。
地址｜台北市北投區竹子湖路67-7號
營業時間｜07:30-18:00

｜苗榜海芋花園餐廳

台北景點｜陽明山竹子湖海芋季｜苗榜海芋花園餐廳
台北景點｜陽明山竹子湖海芋季｜苗榜海芋花園餐廳
圖/IG@rckhh92
台北景點｜陽明山竹子湖海芋季｜苗榜海芋花園餐廳
台北景點｜陽明山竹子湖海芋季｜苗榜海芋花園餐廳
圖/IG@rckhh92
苗榜花園擁有竹子湖最大的海芋田，是複合式的餐廳，除了賞海芋，也能享用現撈鱸魚及現摘野菜大餐，園區內的步道及佈景規劃的很完整，不過目前並不開放採海芋，所以海芋田也維持得很好。
地址｜台北市北投區竹子湖路56-7號
營業時間｜10:00-20:00

｜財福海芋田、花谷海芋園

台北景點｜陽明山竹子湖海芋季｜財福海芋田
台北景點｜陽明山竹子湖海芋季｜財福海芋田
圖/IG@taiwan_explorer2019
財福海芋田及花谷海芋園相鄰在一起，由同個老闆分家經營，屬於溼地型海芋田須著穿青蛙裝，前方就是小油坑橋，海芋和不斷冒出的煙霧可以一併入鏡，園區內的大石頭和「LOVE」裝置藝術及粉色任意門，是三大打卡地標，更是許多新人拍攝婚紗的熱門取景地。
地址｜台北市北投區竹子湖路68號往前68公尺
營業時間｜11:00-19:00


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