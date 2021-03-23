採海芋上陽明山！2021竹子湖海芋季 5 間熱門打卡海芋田推薦

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｜名陽匍休閒農莊圖/IG@annie05160409名陽匍休閒農莊是每年竹子湖海芋季很熱門的打卡點，潔白純淨的海芋亭亭玉立搭配身後的綠油油山巒，夢幻的鞦韆讓畫面充滿了仙氣，美照拍完別忘了也跟旁邊的「人體版3D憤怒鳥」的彈弓裝置藝術來張趣味照。地址｜台北市北投區竹子湖路63-1號附近 (可搜尋名陽匍休閒農莊)營業時間｜週一至週五 12:00-17:00(星期一營業至15:00)、六日 09:00-17:00
｜大賞園海芋園圖/IG@marylin113圖/IG@dashangyuanxiuqiuhuahaiyu大賞園海芋田是屬於乾型的海芋田，可以看見海芋田與小油坑相連之美景，園區內設有星型和月亮的裝置藝術，今年更新增了梯子雲朵及龍貓車站，想必會成為海芋季中網美搶拍的熱門場景。地址｜台北市北投區竹子湖路67-7號營業時間｜07:30-18:00
｜苗榜海芋花園餐廳圖/IG@rckhh92圖/IG@rckhh92苗榜花園擁有竹子湖最大的海芋田，是複合式的餐廳，除了賞海芋，也能享用現撈鱸魚及現摘野菜大餐，園區內的步道及佈景規劃的很完整，不過目前並不開放採海芋，所以海芋田也維持得很好。地址｜台北市北投區竹子湖路56-7號營業時間｜10:00-20:00
｜財福海芋田、花谷海芋園圖/IG@taiwan_explorer2019財福海芋田及花谷海芋園相鄰在一起，由同個老闆分家經營，屬於溼地型海芋田須著穿青蛙裝，前方就是小油坑橋，海芋和不斷冒出的煙霧可以一併入鏡，園區內的大石頭和「LOVE」裝置藝術及粉色任意門，是三大打卡地標，更是許多新人拍攝婚紗的熱門取景地。地址｜台北市北投區竹子湖路68號往前68公尺營業時間｜11:00-19:00
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