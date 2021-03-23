爽用2顆洗衣球卻悲劇了！「暗黑原因」婆媽愣：誤會很大
編輯中心/綜合報導
2021-03-23 11:40:00｜2021-03-23 12:52:18
洗衣球近期年超夯，其能讓洗衣更加省力，小小一顆就能洗完整桶衣服，方便的特點也因此成為家庭主婦的新寵。不過，就有一名女網友指出，自己第一次使用洗衣球，沒想到就發生悲劇，讓她崩潰直喊「為什麼會這樣？」對此，就有內行人一眼戳破問題表示「肯定沒看說明！」
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示某天到自助洗衣店洗衣時，就於洗衣機上方的洗劑盒內，在本來可加入洗衣精的位置上放入洗衣球，甚至還放了2顆。然而，等到洗衣機的出水聲出來後，她發現洗衣精的位子雖然已經出水，然而洗衣球卻完全沒破掉。面對該這況，她也隨即反應，「水位開始下降，二話不說，我用手捏爆 ，洗衣精也在我手上，水位開關也就停了！衣服開始轉的同時，我傻住，我衣服沒有加到洗衣精啊！」這就讓她崩潰詢問「只能等時間到了⋯為什麼會這樣！」問題一曝光，就引來許多婆媽傻眼解釋，洗衣球的真正用法應是直接丟入衣物槽，洗衣機開始出水後便會慢慢溶解，不需刻意捏爆，「丟進去他會慢慢溶解不用刻意去捏爆它」、「你誤會大了，洗衣球要直接丟入與衣服一起哦」、「呃...直接丟進洗衣機裡啊」、「來亂的哦！你肯定沒看盒子上面的說明，洗衣球就是直接丟洗衣槽內，不是丟放洗衣精位子/盒子」、「洗衣球要在你丟衣服之前，就放在洗衣機裡⋯⋯⋯用衣服壓著洗衣球，碰到水自然就溶化了」。（編輯：陳雅雲）