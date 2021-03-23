每搭捷運眼睛被狂閃！「真實理由」曝 乘客跪：沒發現過
編輯中心/綜合報導
2021-03-23 16:03:35
台北捷運近年來發展迅速，因其快速、方便的特點，吸引相當多市民搭乘其來移動。不過，就有網友指出每次搭乘捷運時，在捷運驗票閘門出入口時，眼睛總是會被狂閃！原因曝光後，瞬間就引來許多乘客震驚直喊「都沒發現！」
原PO於《Dcard》上發文，表示自己每次想在台北車站搭捷運時，在進出站的閘門入口，眼燈都會被綠色箭頭標誌的亮光閃到，面對這種情況，就讓他無奈發問「每次進出，都覺得眼睛會燒壞，有人看法跟我一樣嗎？」問題一曝光，就引來許多網友紛紛震驚回應，「笑死我走了幾百次都沒發現原來北車的閘門指標有這麼亮ㄟ」、「我也覺得很亮，很多站都換成這樣⋯」、「我也覺得欸！我以為是我眼睛有問題⋯」；但亦有乘客抱持不同看法，直言「我都看著手機螢幕呢，沒感覺」、「沒，沒有人看法跟你一樣」、「沒有，跟你一樣的眼睛都燒壞了哪看得到這篇文」。據了解，捷運各個驗票閘門出入口，都會在下方設計指示燈，「綠色箭頭」提醒旅客可以往前通過閘門，「紅色叉叉」則提醒旅客暫時不能進入閘門，而此方法也能引導旅客使用雙向閘門的優先順序，解決進、出旅客同時通行閘門的困擾。（編輯：陳雅雲）