履歷超多！人資列3大類嘆「怎選」　全場秒答：根本大雷

通常在獲得新公司的面試邀約前，求職者們都會先投遞自己的履歷，若是條件、資格符合該職缺者，就很有可能被人資通知面試，不過就有一名自稱是人資的網友發文，表示最近求職履歷超多，讓她不知該從何下手，她並曝光3種類型，詢問網友們「哪種要先刪」，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在PTT以「求職履歷怎麼篩選」為題發文，表示自己雖然是人資，但因為並非「專業人資」，可是最近公司要應徵新人了，求職履歷如雪片般飛來，讓她很苦惱，因為她不了解篩選的訣竅。

▲一名自稱是人資的女網友，面對一堆求職履歷，感嘆「不知從何下手」。（示意圖／翻攝PhotoAC）

貼文一出，引起熱議，「與其直接分類刪人，應該要看履歷本身內容吧，那種看起來分段很亂或是邏輯不通的內容可以刪掉」、「看公司需要什麼特質／經驗的人」、「蛤，當然先看能力跟相關經驗啊」。

其中最多網友認為最該刪除的是第2種「超過30，工作經驗豐富，但是都做不久」，原因則為「2，目前遇到同性質工作做不久的通常進來都一樣待不下去」、「2，30以前工作做不久OK，30以後覺得穩定性低不OK」、「2，30以前經歷豐富是加分，至於待不待多久看緣分」、「2，最近才遇到學經歷很好，面試應答也不錯，結果根本大雷，上星期還在職場暴走，目前等試用期滿不適任送走，然後reference check（資歷查核）超重要！」、「當然2」。（編輯：郭佩蓉）