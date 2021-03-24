房市／自住客挑舊的買 左營站旁中古屋熱
財經中心/綜合報導
2021-03-24 18:30:00
左營高鐵周邊近年推案量多，堪稱北高雄房市熱區之一。而根據「高雄實價網」統計去（2020）年與2019年實價登錄資料，高鐵生活圈5年以上中古屋價量成長幅度皆比新屋顯著，在地房仲就分析，新成屋2、3房與中古屋約有200萬左右價差，中古屋相對親民，公設比又較低，因此格外受到自住買方喜愛。
「高雄實價網」資料顯示，高鐵生活圈去年屋齡5年內新屋交易件數179件，單價24.49萬，較2019年量減27%，也是3年來新低，價格則有7.8%漲幅；至於屋齡5年以上中古屋，交易件數198件，單價19.04萬，則較前一年量增17%、價漲8.9%，且均創2013年以來新高。信義房屋左營高鐵店店長陳麗蘭分析，近期高鐵生活圈新屋不少，多是2、3年前推案，近期開始交屋，由於當時土地取得成本、建築成本已開始攀升，目前新成屋的單價都在25萬上下。而受到新屋價格帶動，高鐵生活圈主力產品15至20年住宅大樓，單價也從原本13至15萬間，漲至17、18萬以上，甚至有破2字頭的成交行情開始出現。在漲勢影響下，陳麗蘭觀察，過去中古屋以3、4房最受歡迎，如今轉變為2、3房為主，不過，即便2、3房含車位中古屋，總價約落在700至1100萬，與新屋900至1500萬仍有約200萬差距，加上公設比較低，部分中古屋坐落地段甚至可能更好，因此格外受到自住買方青睞。陳麗蘭也表示，買方都知道建商取得土地的成本屢創高價，未來推案價格肯定會比單坪25萬更高，連帶帶動中古屋行情；加上高鐵生活圈機能俱全，房價方面則因位於蛋黃區與蛋白區之間，已相較市中心親民，因此買進意願仍高，甚至有許多年紀較輕的購屋族，因為尚存不到頭期款，也經常由長輩全額資助，後續自己再負擔貸款，就是為了先買房卡位。