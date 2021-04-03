雞蛋還能怎料理？老饕曝「吃不膩煮法」：5分鐘即可出鍋

雞蛋是我們日常生活中最常見的食物之一，幾乎是每個人家中冰箱必備的食材，不過，除了水煮蛋、荷包蛋、蒸蛋外，到底還能怎麼料理呢？搜狐美食專欄《婷妹說美食》就分享了一種「吃不膩煮法」，即「魚香雞蛋」，不僅食材準備容易，做法也非常簡單，5分鐘即可出鍋。

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《婷妹說美食》表示，雞蛋幾乎是每天都會吃到的食材，不過總有變不出把戲的時候，他並分享一道從「魚香肉絲」變化而來的料理，那就是「魚香雞蛋」，備料部分很隨興，把主要配料肉絲換成雞蛋，再準備青椒、紅胡蘿蔔等配菜即可，而做法也非常簡單，首先，要將食材洗淨並切成絲，接著加油熱鍋，放入雞蛋炒至凝固，記得調至小火慢慢翻炒，油溫低，雞蛋會更嫩。

▲搜狐美食專欄《婷妹說美食》分享了一種「吃不膩煮法」，即「魚香雞蛋」，不僅食材準備容易，做法也非常簡單，5分鐘即可出鍋。（示意圖／翻攝自《PhotoAC》）

隨後將雞蛋起鍋，再倒入一勺油，放入蔥末爆香，再下青椒絲和紅蘿蔔絲翻炒，等紅蘿蔔絲變軟後，便可將先前炒好的雞倒入一起翻炒，炒得差不多均勻後就關小火悶一下，接著進行整道料理最關鍵的「調料」步驟，準備油2勺、和風醬油1勺、白醋1勺、鹽少許、白糖5克，以及適量太白粉，將其攪拌均勻，倒入鍋中一起拌炒，等湯汁收得差不多後，就可以出鍋了，既簡單又省時，色香味、營養兼具！





此外，《婷妹說美食》也提到，「靈魂醬料」若提前調好，炒的過程就會更順更短，很快就能出鍋，而配菜方面也可換成自己喜歡的食材，或者冰箱裡現有的蔬菜也行，總之，顏色越鮮豔，做出來的料理會更好看、更有食慾。（編輯：許苡晴）