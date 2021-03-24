賣場鮮奶第二層狂被拿！畫面曝「快垮了」 原因萬人無奈
編輯中心/綜合報導
2021-03-24 11:18:58｜2021-03-24 11:21:19
台灣有不少大賣場，店內貨架上商品總是琳瑯滿目，且其價格優惠的特點，吸引不少顧客前往消費。不過，就有網友PO出一張照片，只見賣場擺放了三層大罐鮮奶，但不少客人僅選擇拿第二層的商品，也因第一層鮮奶重量向中空處下壓，導致擺放處整個快垮了！
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上貼出一張照片，只見畫面中，有貨物板上擺放了3層大罐鮮乳，但讓人覺得詭異的是，其中第1層和第3層數量幾乎沒有減少，反而是第2層的部分鮮奶被客人拿走。這也導致鮮奶重量往中空處下壓，讓人害怕隨時可能會垮下來，原PO見狀後也納悶發問「上面有毒？」貼文一曝光後，至今已有將近萬人按讚，不少網友也紛紛留言討論，「我昨天去好市多也是這樣，拿鮮奶都直接拿中間的，好像上面的有毒一樣」、「強迫症，抽中間的比較好」、「玩桌遊的概念，誰倒誰輸啦」、「只要不是第一層，都比較好」。有人也傻眼回應，「同一塊板正常就是同一批貨效期明明就一樣」、「以前做賣場，一樣這樣堆疊陳列出售，然後有人死愛挖，結果倒塌壓傷手還要公司賠償」、「在超商也一樣啊，有賣單罐的不拿，一定要拆一手包裝的」、「都塌成這樣了，好危險...」。不過，就有內行解析發生的原因，直言「我也會拿中間的，因為很多人逛完又放回去上面」、「人性好像都會這樣耶....越好拿的、就越不要拿.....喜歡拿中間的....感覺沒人摸過吧」、「應該是怕有些人拿完逛了一圈又拿回去放導致牛奶變質吧！常看有人拿回去直接放上面…」、「你知道有的人走一圈之後又會把他放回去嗎」。（編輯：陳雅雲）