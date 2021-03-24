加油喊跳停不理！「硬灌20公升」他愣 內行一看反挺員工
編輯中心/綜合報導
2021-03-24 12:10:43
許多人去加油時，常常習慣向店員喊「跳停」，不過，近日卻有網友抱怨，明明有跟加油員說跳停就好，結果硬是被多加了20公升的柴油，讓他不禁質疑「跳停等於加滿？」貼文一出，也引起網友熱烈討論。
原PO在《爆怨公社》表示，日前開進加油站加油時，有向加油員表明「柴油跳停，謝謝」，結果40公升跳一次，對方還繼續加，前後不斷抽出再加，最後加到60公升，這讓他忍不住抱怨，「柴油貨車油箱，油槍插到底跳停大概40公升，（難道）跳停等於加滿？各個地方都會有加油員這樣，真正跳停的很少」。許多網友看完卻認同加油站員工，「其實繼續加會被罵，不加也會被罵」、「其實你就固定說要加多少公升就好，沒滿客人又要念太滿也不滿意，尤其柴油真的很難照每個人要求來」、「除非今天你自己知道油箱到底該加幾公升，不然跳停其實誤差可能非常大」、「看油槍插入深度，跳停會不一樣」。不過，還是有人喜歡加到跳停就好，「其實很多都心不在焉，因為加油重複動作不斷，有時候腦袋就放空了」、「我也不喜歡強迫加油，但很多假會的會自己湊整」、「我機車因為是檔車，第一次跳就喊停不硬加整數，因為油噴出來整個油箱會都是油」。另外，就有內行的網友指出， 這名加油員一定是老手，才會知道柴油會起泡，容易導致油槍誤判跳停，「柴油泡泡很多，跳停拉高一點可以再加很多」、「天氣如果太熱，油氣會比較重，相對的油搶如果過於敏感，就很會跳停。油氣回衝就會跳停，要看油箱容量是多少，再去判定跳停到多少容量才是滿的」。（編輯：許智超）